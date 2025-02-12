淡水渡船頭燈杆異地保存 2方案列優先考量

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（中央社記者趙敏雅新北12日電）淡海輕軌藍海線將行經已被列為歷史建築的淡水渡船頭燈杆。新北市捷運局今天說明會中提出4項再利用方案，經過討論，燈杆移到金色水岸公園或離岸堤等2項為優先方案。

根據國家文化資產網，淡水渡船頭燈杆在1950年代是船隻入港靠岸指標，避免船隻誤航擱淺，是淡水河口地區代表性建造物。2023年新北市府古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟文化景觀審議會決議，將淡水渡船頭燈杆登錄為歷史建築。

由於淡海輕軌第二期藍海線將行經渡船頭燈杆所在的金色水岸，引發文資保存與交通開發論戰。新北市文化局說，依文化資產保存法規定，當文化資產建築無法現地保存的特殊狀況下，可採遷移保存。

新北市捷運局下午舉行淡水渡船頭燈杆修復或再利用計畫公開說明會，會中提案單位承熙建築師事務所建築師詹益榮說，燈杆現已失去導燈功能，又位在觀光老街狹窄通道，難發揮文資價值，再利用原則要包含再現導燈軸線、延續河岸觀覽地標。

詹益榮說，4種再利用方案包含遷到金色水岸公園、移至金色水岸離岸堤、遷到觀潮廣場及移至淡水海關碼頭園區。

詹益榮強調，未來燈杆修復後，會打燈及面向海洋亮燈，恢復導燈意象，遷移到金色水岸河濱公園及離岸堤，有漁港文化脈絡，且腹地大、燈杆觀覽視野佳，因此移到金色水岸公園或離岸堤等2項為優先方案。

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無黨籍新北市議員蔡錦賢團隊認為，將燈杆設在金色水岸離岸堤，視野好且施工較方便；民主進步黨籍新北市議員鄭宇恩表示，考量文化脈絡，贊同優先採用金色水岸周邊方案，但整體涉及河岸景觀、漁作通行與店家營運，捷運局應與地方溝通、取得共識，另未來如何讓遊客認識渡船頭燈杆歷史，也需要審慎規劃。

新北市捷運局副局長王益翔表示，持續與地方說明，捷運局會盡快將期中、期末報告送交文化局，預計6月前會提送相關報告書，至於遷移地點待審議結果出爐。（編輯：方沛清）1140212