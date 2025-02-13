隱身台北巷弄10年 創意人來雜誌圖書館找靈感

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（中央社記者邱祖胤台北13日電）紙本式微的年代，還是有許多人無法抗拒雜誌的魅力，隱身台北東區巷弄的boven雜誌圖書館，今年邁入第10年，創辦人周筵川表示，希望有更多創意人來這裡尋找靈感。

boven雜誌圖書館被英國MONOCLE雜誌選為台北10大魅力景點，日本「Taiwan Faces Guide For 台灣文創」專書選為「都市文化基地」，去年更獲台北老屋新生大獎。

關於boven雜誌圖書館的傳奇，近期由導演傅天余寫成「打造靈感的場所：boven雜誌圖書館開店創意學」一書，由積木文化出版，今天舉行新書發表會。

傅天余表示，她從一開始對台北竟擁有這樣的地方感到震驚，到成為這裡的會員、經常來這裡寫劇本，遇見許多創意人，不免以一個導演的好奇心，想要了解關於圖書館的許多事，最後便完成這本書。

傅天余表示，原本以為這是一個富二代文青的創業故事，深入了解後才知道這是一個三重菜市場長大的小孩，因為喜歡、熱愛雜誌，進而看到一些人對雜誌的需求，最後成就這個打造靈感的所在。

周筵川在會中表示，他的確不是富二代，而是負二代，從小就不愛念書，但因為喜歡聽音樂，退伍後就到唱片行工作，歷經淘兒音樂城的黃金年代，後來也歷經幾次創業失敗，確定開一家雜誌書店、或是充滿雜誌的地方，是他想做的事。

周筵川在開店之前曾在「雜誌瘋」書店工作，一次有位顧客向他詢問某本雜誌，想參考其中關於影星妮可基嫚的穿著，但剛好店內沒有這期雜誌，周筵川想盡辦法打聽，最後親自將雜誌交到對方手中，事後對方特別來向周筵川致謝，原來這份雜誌促使這位顧客接到一筆20萬元的訂單。

周筵川表示，他沒想到把合適的資訊交到對的人手上，可以產生如此神奇力量，這也讓他更加相信雜誌的重要性。

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傅天余表示，對許多人而言，沒有看過的雜誌都是新雜誌，她自己也因為對這裡的信任，捐了一整套「影響」雜誌給boven雜誌圖書館，不少創意人也跟她一樣有同樣的心情，把自身的雜誌收藏捐到這裡。

傅天余說，這裡被許多創意人列為私房能量清單，包括她在內，只要來到這裡就讓人特別有靈感，以及充滿能量，她認為對現代人而，能量清單和美食清單同樣重要。（編輯：李亨山）1140213