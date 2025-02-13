「尤金・奧涅金」歌劇音樂會 旋律歌詞都動聽

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（中央社記者趙靜瑜台北13日電）由簡文彬指揮高雄市交響樂團將在衛武營，演出柴可夫斯基「尤金・奧涅金」歌劇音樂會。簡文彬表示，這場演出沒有布景服裝多媒體，但旋律動聽，歌詞充滿深意，光是聆聽就可撐起全場。

柴可夫斯基的音樂以充滿情感與細膩的旋律而著稱，歌劇「尤金‧奧涅金」更是其中的經典代表作，這也是衛武營第一次主辦俄語發音歌劇演出，俄文發音作品，對聲樂家挑戰相當大。今天聲樂家們與鋼琴指導王佩瑤齊聚彩排，聲樂家們準備充足，簡文彬稍加提點便可展現歌劇情景，演出備受期待。

簡文彬今天接受媒體聯訪時表示，衛武營在國內表演場館以歌劇演出著稱，但由於歌劇製作預算浩大，已經從剛開幕時的一年兩齣縮減為一齣，「這次正好衛武營推出『瘋迷24柴可夫斯基』，我們就找了柴可夫斯基的歌劇以音樂會形式呈現，讓觀眾仍然可以感受歌劇音樂與聲音的純粹之美。」。

柴可夫斯基歌劇「尤金・奧涅金」改編自普希金同名詩體小說，柴可夫斯基精選三幕七場戲展現不羈青年尤金．奧涅金與大家閨秀塔提亞娜之間的愛與悔恨。劇情從浪漫相遇、癡情告白到分離最終數年後重逢，才悔恨年少「無法面對自己的真心」，也暗喻了柴可夫斯基勉強自己而失敗告終的婚姻。

這次演出邀請韓國男中音丁一憲飾演奧涅金，台灣新銳女高音蕭涵飾演塔提亞娜，其他聲樂組包括翁若珮、王郁馨、陳珮琪、崔勝震、謝銘謀、林義偉與曾文奕。簡文彬表示，這些台灣或是旅台聲樂家們，都可以勝任這齣歌劇的角色；再加上場景簡潔，沒有複雜的走位，非常適合歌劇音樂會的演出形式。

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簡文彬表示，柴可夫斯基在創作這部歌劇時不是全本改編普希金的同名作品，而是挑了7場戲譜曲，命名為「抒情場景」，「我覺得樂迷來聽可以專注於文字的深意，柴可夫斯基的音樂當然是好聽的，但歌詞充滿了人的情感，很值得深去推敲理解。」

柴可夫斯基「尤金・奧涅金」歌劇音樂會將於2月21日舉行，地點在衛武營音樂廳。（編輯：李亨山）1140213