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台南歷史建築下茄苳旌忠廟震損 將加固防餘震

2025/2/14 16:09
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（中央社記者張榮祥台南14日電）台南市後壁區歷史建築下茄苳旌忠廟，建築結構因嘉南多起地震損害加劇，台南市政府已會勘，將緊急加固，且以防護網保護屋頂珍貴剪黏及交趾陶作品，避免餘震掉落。

台南市文化資產管理處今天指出，下茄苳旌忠廟是溪北古蹟和歷史建築震損受災戶之一，受損部位包含三川殿步口屋簷下垂變形、廟內地坪裂縫與屋頂剪黏、交趾陶裝飾部分掉落等。

文化局昨天會勘後，將借鏡過去文化資產震災復建經驗，輔導廟方進行緊急加固等應變措施，並啟動文資修繕，爭取中央經費，依序完成修復再利用計畫、整體修復工程等，保存後壁區珍貴歷史建築與台灣岳飛信仰重要見證。

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下茄苳旌忠廟是台南、嘉義交界重要信仰中心之一，祭祀圈擴及五十九庄、數十間廟宇，今年2月8日公告登錄為歷史建築。

下茄苳旌忠廟建築本體（不含兩側鐘鼓樓）1967年重建完成，廟內保存蔡草如彩繪作品，結合傳統木構造與鋼筋混凝土構築工法，呈現構造獨特性，在營造技術史上有珍貴價值。（編輯：龍柏安）1140214

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