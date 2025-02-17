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勸世三姊妹紐約演出成功 曾慧誠自豪無愧

2025/2/17 17:32（2/17 17:51 更新）
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台灣原創音樂劇「勸世三姊妹」1月前進紐約外百老匯劇院Theatre Row演出，導演曾慧誠（左）表示，「這次的反應非常好，我們會持續調整與優化作品，讓音樂劇可以符合國際觀眾的期待」。右為製作人林易衡。中央社記者趙靜瑜攝 114年2月17日
台灣原創音樂劇「勸世三姊妹」1月前進紐約外百老匯劇院Theatre Row演出，導演曾慧誠（左）表示，「這次的反應非常好，我們會持續調整與優化作品，讓音樂劇可以符合國際觀眾的期待」。右為製作人林易衡。中央社記者趙靜瑜攝 114年2月17日
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（中央社記者趙靜瑜台北17日電）台灣原創音樂劇「勸世三姊妹」1月前進紐約外百老匯劇院Theatre Row演出4場，來自台灣的觀眾喜愛不說，就連當地業界製作人與劇作家也被觸動落淚。導演曾慧誠說，「我們沒有丟臉。」

曾慧誠今天接受媒體聯訪時表示，這次去美國的終極目標是希望作品可以被重新轉譯，進入美國版音樂劇的製作，「這次的反應非常好，我們會持續調整與優化作品，讓音樂劇可以符合國際觀眾的期待。」曾慧誠表示，目前他與美國製作人丁墾（Ken Dingledine）確定將會合組公司，朝下一階段試演前進。

「如果不是『勸世三姊妹』的能量這麼大，在台灣有這麼多觀眾喜歡，我不會做這個夢。」曾慧誠說，躍演劇團成團即將邁入20年，如果沒有其他新的突破，「10年後我們還是做一樣的事情，這次我們選擇募資，走了一條最痛苦的路，但我們也真正開始跟百老匯接軌，希望有機會可以繼續前進。」

製作人林易衡表示，這次出國花費約新台幣900萬元，學習很多，包括百老匯的產業分工非常精細，人多但是每個人將自己的工作做到最好，「我們當地有內容製作人，行政製作人，專案統籌，各自下面都還有助理；另外也有一個專業公關，讓躍演劇團與戲都能被行銷出去。」

曾慧誠表示，「勸世三姊妹」這次在外百老匯的呈現是「新音樂劇呈現（New Musical Presentation），目標在於吸引對這齣戲有興趣的國際夥伴加入，未來以海外觀眾的視角去說好這個故事。演出結束之後許多台灣觀眾都很感動，「很多觀眾希望我們可以帶中文版去演出，讓第二代知道台灣的文化。」

曾慧誠不諱言，英文版將會有新的劇作家與歌詞創作者加入，「我的態度很開放，誰可以對百老匯觀眾好好說這個故事很重要。」曾慧誠說他的文化自信心來自作品，「我們收到很多好的反饋，牽亡那整段更是觀眾非常揪心之處，這都讓我們很有信心。」

林易衡表示，下一步將會持續確認全版權包括音樂版權、作品版權等等，也要確認英文劇本創作者以及英文版作詞人，同時要啟動募資，讓下一階段可以成行。

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曾慧誠說，已經跟美國劇作家初步聯繫，「劇作家看完本之後淚流滿面，要我們轉告編劇詹傑，她知道詹傑花了多少力氣寫這個本，我們也很感動。」另外康和祥的音樂也被用力稱讚，大部分都會被保留下來，其他則做局部修整。

曾慧誠說，從工作坊開始到試演、預演、首演、巡演到重演，透過這些完整的製作過程與創作階段，希望「勸世三姊妹」有機會在世界商業劇場裡開花結果，短則3到4年，長則7到8年，「我們會繼續努力。」（編輯：李亨山）1140217

曾慧誠
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林易衡
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