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台北文學季「靈距離」3/2開跑 拉近靈魂間的距離

2025/2/25 17:53
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（中央社記者邱祖胤台北25日電）台北文學季活動即將於3月2日開跑，本屆以「靈距離」為主題，將推出一系列特展、書展、作家講座及影展活動，讓靈魂與靈魂對話、拉近靈魂之間的距離。

記者會今天在台北市長官邸藝文沙龍舉行，台北市府文化局長蔡詩萍致詞表示，文學創作具備一定程度孤獨，但透過文學交流方式，可以打破數位網路時代的孤獨感，讓靈魂與靈魂得以對話。

台北文學季總策畫、文訊雜誌社長封德屏致詞表示，文學與藝術是最容易使「靈魂沒有距離」，儘管現今溝通工具更多元，但人們卻似乎比以前更害羞，「每個靈魂都需要訴說、告白、對話，而文學可以讓人保持感動」。

國家文藝獎得主平路致詞表示，寫作者最希望拉近跟讀者的靈魂距離，或與自己筆下的主人翁交換靈魂。她認為處於現在被3C產品相隔成一片一片的碎片化時刻，幸好仍能藉由文字、影像等創作，重新連結彼此，讓人與人之間的靈魂能夠「零距離」。

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台北文學季系列活動將於3月2日開幕，在台北松山文創園區巴洛克花園舉行，以「文學辦桌」方式邀作家參與，呈現「多語台北」，同時邀請歌手及音樂人呈現「講唱會：麥克風試音」演出。

3至6月還有更多活動，詳見台北文學季粉絲專頁。（編輯：陳仁華）1140225

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封德屏
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平路
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