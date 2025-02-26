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超維度AI對戰機台 前進SXSW西南偏南藝術節

2025/2/26 19:57
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（中央社記者王寶兒台北26日電）新媒體藝術團隊超維度（Dimension Plus）作品「VS AI 街頭對戰」2023年首展後，備受討論與好評，在文策院及技嘉科技支持下，3月將前往2025美國SXSW西南偏南藝術節台灣館展出。

「VS AI 街頭對戰」以人工智慧生成影像工具為基礎，是以文字生成圖像的互動對戰機台，讓玩家在復古遊戲街機機台前，透過輸入文字提示生成圖像，還可選擇要與人類或AI對手對戰一決高下。

「VS AI 街頭對戰」2023年曾於文化內容策進院主辦 TCCF創意內容大會展出，至今持續參與7檔不同展演及辦理3屆世界賽，吸引眾多AI好手參與。此次文策院與技嘉科技在2025美國SXSW西南偏南藝術節設有聯合展區，「VS AI 街頭對戰」也將參展。

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超維度互動今天透過新聞稿表示，此行預計將促成IP授權、國際展演及跨界合作，進一步提升台灣文化科技品牌的全球能見度與商業契機。期待向國際策展人、買家及發行商展示台灣在AI藝術與文化科技領域的實力及潛力，進一步拓展海外展演機會，並尋找國際合作共創夥伴，擴大市場影響力。

2025美國SXSW西南偏南藝術節將於3月8日起至11日在美國德州奧斯汀市舉辦。（編輯：李亨山）1140226

#文策院
#技嘉科技
#文化內容策進院
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