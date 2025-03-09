正統鹿耳門聖母廟文物館動土 將成媽祖文化展示重鎮

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（中央社記者楊思瑞台南9日電）台南正統鹿耳門聖母廟規劃興建鹿耳門媽文物館，今天舉行動土典禮，計畫興建地下1層、地上5層，總建坪達3883坪建物，完工後將成為展示鹿耳門媽祖文化歷史的重要場域。

市長黃偉哲出席動土典禮致詞表示，這座文物館興建象徵鹿耳門媽祖信仰傳承與發展，也將為台灣宗教文化保存與推廣邁出重要一步；動土是邁向新階段重要開始，相信在媽祖保佑下，工程將順利完成，市府也會確保工程一切程序合法合規。

台南市政府提供資料指出，正統鹿耳門聖母廟歷史悠久，可追溯至明鄭時期，當年鄭成功驅逐荷蘭殖民者後，在鹿耳門嶼設立戰略據點，並奉祀媽祖，祈求航行平安與將士安康，數百年來，鹿耳門地區媽祖信仰深植人心，成為台灣媽祖信仰重要據點。

市府指出，興建鹿耳門媽文物館是聖母廟近期重要計畫之一，並與五百羅漢殿、大旗桿工程同步進行，這3項建設將共同提升廟宇文化深度與內涵，展現媽祖信仰莊嚴與神聖。

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正統鹿耳門聖母廟指出，鹿耳門媽文物館位於玉皇殿正後方，建築總寬82.5公尺（含屋簷）、高度37.5公尺，縱深30公尺，每層樓建坪約600多坪，總建坪達3883坪，規劃地下1層、地上5層，館內將設置文物展示區、宗教文化研究中心、多媒體互動體驗區、教育講堂及藝術展演空間。

正統鹿耳門聖母廟表示，鹿耳門媽文物館規劃結合現代科技與藝術，打造文化與信仰交流核心據點，完工後將成展示鹿耳門媽祖文化歷史重要場域，讓信眾與遊客深入了解媽祖信仰起源與發展。（編輯：陳仁華）1140309