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國父逝世100週年特展 展出當年醫書院高分成績單

2025/3/12 21:23（3/12 21:31 更新）
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適逢國父孫中山逝世100週年，國立國父紀念館12日上午舉辦紀念活動，館長王蘭生（前右5）率領眾人一同向國父銅像行禮致敬並合影。（國父紀念館提供）中央社記者趙靜瑜傳真 114年3月12日
適逢國父孫中山逝世100週年，國立國父紀念館12日上午舉辦紀念活動，館長王蘭生（前右5）率領眾人一同向國父銅像行禮致敬並合影。（國父紀念館提供）中央社記者趙靜瑜傳真 114年3月12日
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（中央社記者趙靜瑜台北12日電）國父紀念館舉辦「紀念國父逝世100週年」活動，包括音樂會、學術研討會及特展，其中展出國父在香港西醫書院的成績紀錄簿，包括解剖學、生理學到藥物學，幾乎都是優等「H」。

「孫中山與臺灣：革命理想與當代共鳴」特展由國父紀念館邀請國立政治大學與國民黨文傳會黨史館協辦，聚焦國父與台灣的深厚淵源，回顧革命歷程與現代社會的共鳴。特展透過靜態文件展示與數位影片運用，展現孫中山的革命精神如何在當代台灣社會中產生共鳴。

為了豐富展件文物，國父紀念館這次也商請國民黨黨史館協助「國父手書自傳」及「國父在香港西醫書院之成績紀錄簿」兩件文物的複製品展出，其中成績紀錄簿記載國父孫中山西元1887年1月開始在香港西醫書院就讀，1892年7月取得畢業證書。

成績紀錄簿顯示孫中山就學期間成績優異，包括植物學、化學骨科解剖學、一般解剖學、生理學、藥物學、病理學、法醫學、公共衛生助產學等科目拿到優等「H」；醫學、外科學等科目也拿到及格的「P」，備註欄還說明「極為優秀（with great distinction）」。

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根據國父紀念館發布的新聞資料，今天上午國父紀念館館長王蘭生率全體同仁向國父銅像行禮致敬，9時起開放社會各界團體及民眾向國父銅像行禮致敬，表達對國父的追思緬懷與敬意。現場也舉辦「共創綠生活」植樹節贈送樹苗活動，提供桂花、杜鵑、朱槿等花苗贈送現場排隊民眾。

「孫學新探：中山思想與當代國家發展」學術研討會由國父紀念館邀請財團法人中華民國中山學術文化基金會、國立政治大學共同主辦，邀請中研院近史所研究員黃自進專題演講，並舉辦「中山思想與民國歷史」和「中山思想與國家發展」兩場論文發表會，聚焦百年中山思想對當代國家發展的啟示與意義。（編輯：李淑華）1140312

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