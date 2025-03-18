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台南國家美術館籌備處將掛牌 專責近現代美術

2025/3/18 14:11（3/18 14:23 更新）
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台南國家美術館籌備處將於3月25日掛牌成立，籌備處主任將由文化部藝術發展司副司長黃宏文（圖）兼任。（文化部提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 114年3月18日
台南國家美術館籌備處將於3月25日掛牌成立，籌備處主任將由文化部藝術發展司副司長黃宏文（圖）兼任。（文化部提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 114年3月18日
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（中央社台北18日電）在藝術界及前輩藝術家家屬多年倡議與支持下，文化部宣布台南國家美術館籌備處將在3月25日正式掛牌成立，專責近現代美術發展，此舉也宣告台灣近現代美術館元年正式來臨。

文化部表示，目前台灣僅有位於台中的國立台灣美術館一座國家級美術館，以綜合性美術館為定位，自1988年開館至今，累積30餘年的豐富典藏。礙於現有館舍空間有限，台南國家美術館成立以後，將可適度減輕國美館典藏、展覽壓力。

根據文化部今天發布的新聞資料，台南國家美術館未來常設展將以近現代台灣美術1895到1960年代作品為主要標的。籌備處以展覽組、研究典藏組、教育推廣組、綜規行政室3組1室組織進行籌備工作，並由文化部藝術發展司副司長黃宏文兼任籌備處主任。

文化部期盼2年內完成包含近現代領域的定義及研究、場館發展規劃、典藏制度訂定等工作，並積極研議成立行政法人法制作業。

文化部長李遠接受媒體訪問時表示，台灣美術史裡，很多人對於日治時代的美術發展並不了解。以他自己為例，他去年赴日本參訪，造訪台灣雕塑家黃土水的母校東京藝術大學，在那看見許多台灣留學生留下的作品，「那是我們這一代成長中蠻陌生的畫家。」

李遠表示，1895年至1960年代的台灣美術家在日治時代慢慢成長、發展出自我特色；後來爆發戰爭後，又與中國大陸藝術家們相遇，「這段歷史呈現了台灣美術的演進。」李遠表示，許多前輩藝術家家屬們都非常想將作品捐給國家，他認為南美國便「夠資格」承擔典藏，承接捐贈者信任。

李遠指出，前輩藝術家後代更以具體行動簽署意向書，無償捐贈手中保存的珍貴作品，表達對於成立專責近現代美術的國家級美術館最有力的響應與支持。

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至於台南國家美術館與台南市美術館未來發展，文化部表示，文化部已與台南市政府、台南市美術館達成三方協議，中央、地方充分合作，台南國家美術館籌備處與台南市美術館仍將持續共享資源。今年除委託台南市美術館策展，同時完成雙方點交工作，明年起由籌備處正式接手營運工作。

台南市美術館也將繼續以地方行政法人組織型態營運台南市美術館1館，並在行政院多次召開跨部會協調會議後，確認未來營運將擴展至對面農水署嘉南管理處現有空間，保有台南專屬的城市美術館主體性。（編輯：李亨山）1140318

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