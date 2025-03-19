加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
共軍針對性軍演若達一定強度 顧立雄：非計畫性立即備戰操演應對
首頁 / 文化

黃昭智捏麵人創新材質塑身不壞 兒時純真記憶恆留存

2025/3/19 15:40（3/19 16:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
捏麵人藝師黃昭智（前）將布袋戲偶木雕的戲偶頭，改用捏麵人方式製作，讓布袋戲與捏麵人兩項傳統藝術相融合，正在嘉義縣竹崎文化藝術基金會舉辦個展。中央社記者蔡智明攝 114年3月19日
捏麵人藝師黃昭智（前）將布袋戲偶木雕的戲偶頭，改用捏麵人方式製作，讓布袋戲與捏麵人兩項傳統藝術相融合，正在嘉義縣竹崎文化藝術基金會舉辦個展。中央社記者蔡智明攝 114年3月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣19日電）捏麵人藝師黃昭智透過材料創新與高超技巧，讓捏麵人變身創意公仔及藝術品，且塑身不壞，常被買家指定創作收藏；目前在嘉義竹崎文化藝術基金會辦個展，展至3月底。

在彰、雲、嘉的學校及監獄教授捏麵人的藝師黃昭智，3月受邀將百餘件精品創作帶到竹崎展出；他接受中央社記者訪問表示，傳統工藝捏麵人，現在更像陶塑作品，因為原料從麵粉，轉變成用黏土、麵粉再加上樹酯與化學顏料混和的材質，可永久保存。

黃昭智捏麵人已超過40年，剛讀小學時就能用黏土捏出「大力水手」與「奧莉薇」，長大些更能捏出「無敵鐵金剛」；黃昭智說，任何東西只要看過影像或圖片，就能捏出立體造型，很多廟宇、社團因此請他創作神像、官將首及紀念品。

黃昭智說，他的作品無法使用模具，都是手工一一捏出，縱使是同樣人偶，每尊都會有細微不同，也非常耗時，他曾經為了創作一尊西藏神像，整整花了1年時間。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

黃昭智表示，他也在雲林虎尾布袋戲館駐點，為此他將布袋戲偶木雕的戲偶頭，改用捏麵人方式製作，讓布袋戲與捏麵人兩項傳統藝術相融合，在竹崎文化藝術基金會也展出這方面作品。

黃昭智目前積極透過駐校教學、公開展覽、媒體網路、市集擺攤等方式，致力技藝傳承與推廣，讓大家找回兒時的純真記憶及樂趣。（編輯：陳仁華）1140319

#竹崎
#雲林
#嘉義
捏麵人藝師黃昭智透過材料創新與高超技巧，讓捏麵人變身創意公仔及藝術品，3月受邀將百餘件精品創作帶到嘉義縣竹崎文化藝術基金會展出。圖為客製化官將首作品。中央社記者蔡智明攝 114年3月19日
捏麵人藝師黃昭智透過材料創新與高超技巧，讓捏麵人變身創意公仔及藝術品，3月受邀將百餘件精品創作帶到嘉義縣竹崎文化藝術基金會展出。圖為客製化官將首作品。中央社記者蔡智明攝 114年3月19日
捏麵人藝師黃昭智透過材料創新與高超技巧，讓捏麵人變身創意公仔及藝術品。圖為栩栩如生保生大帝。中央社記者蔡智明攝 114年3月19日
捏麵人藝師黃昭智透過材料創新與高超技巧，讓捏麵人變身創意公仔及藝術品。圖為栩栩如生保生大帝。中央社記者蔡智明攝 114年3月19日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

197
更多編輯台推薦新聞：