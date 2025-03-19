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台南佳里佛天宮吉安堂八家將 登錄無形文資授證

2025/3/19 19:57（3/19 20:46 更新）
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台南市政府文化局表示，佳里佛天宮吉安堂八家將民國54年創立，當時因參加佳里鎮公所舉辦「國父誕辰100週年慶祝遊行活動」而籌組，今年為創團60年。圖為創團留影。（佳里佛天宮吉安堂八家將提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年3月19日
台南市政府文化局表示，佳里佛天宮吉安堂八家將民國54年創立，當時因參加佳里鎮公所舉辦「國父誕辰100週年慶祝遊行活動」而籌組，今年為創團60年。圖為創團留影。（佳里佛天宮吉安堂八家將提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年3月19日
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（中央社記者張榮祥台南19日電）台南市公告登錄民俗類無形文化資產的佳里佛天宮吉安堂八家將，今年創團60年，市政府文化局代理局長林韋旭今晚頒發證書，見證吉字輩家將團歷史發展及傳承脈絡。

文化局晚間指出，林韋旭在觀音佛祖平安福宴頒發文化資產登錄證書。佳里佛天宮吉安堂八家將於民國113年2月經文化資產審議通過，同年3月公告登錄為台南市民俗類無形文化資產。

文化局表示，佳里佛天宮吉安堂八家將於民國54年創立，當時因參加佳里鎮公所舉辦「國父誕辰100週年慶祝遊行活動」而籌組，聘請佳里地區歷史最悠久八家將館-佳里吉和堂師傅黃水波指導傳授。

因師承佳里「吉和堂」八家將館，加上所在地（大路尾）所屬行政區域為「安西里」，家將團採用「吉和堂」的「吉」字與「安西里」的「安」字，取名「吉安堂」。

佳里佛天宮吉安堂家將團同屬於「吉」字輩黃腳巾系統，固定於佛天宮神誕、蕭壠香及交陪廟會時出軍，也是蕭壠香科重要陣頭之一；陣法保留傳統，排演內容蘊藏五行八卦原理，臉譜、服飾、刑具、文物文獻保存完整。

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有別於吉字輩其他將團集體收驚模式，佳里佛天宮吉安堂家將團則常採一對一方式為信徒收驚祭改。

台南市文化資產管理處表示，佳里佛天宮吉安堂八家將是蕭壠香境5團八家將之一，其他4團是吉和堂、三五甲鎮山宮吉興堂、頂廍南天忠義堂、東勢角六安宮吉進堂，吉和堂、三五甲鎮山宮吉興堂已具文資身分。（編輯：李淑華）1140319

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林韋旭
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