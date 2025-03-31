屏東兒童節紙風車12場「武松打虎」 6千學童免費看

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（中央社記者李卉婷屏東縣31日電）屏東縣政府迎接兒童節，邀請紙風車劇團演出「武松打虎」共12場，讓全縣近6000名三年級學童免費觀賞；縣長周春米表示，藉由戲劇魔力寓教於樂，啟發孩子藝術視野。

縣府文化處與教育處共同推動藝教結合，今年兒童節前夕，由紙風車劇團從3月28及31日、4月1及2日，一共演出12場，因應劇情互動需求，邀請全縣近6000名三年級學童免費觀賞；周春米出席今天場次，與學童一起欣賞。

周春米會中表示，今年兒童節延續去年邀請國小學童走進劇場觀賞紙風車戲劇表演，藉由戲劇寓教於樂，啟發孩子藝術視野；除戲劇欣賞，也規劃系列兒童專屬活動，包括4月3日「包圍縣府，孩子作主」，24個局處合作打造闖關遊戲，讓小朋友透過各種學習體驗認識縣政運作；4月4日於東港舉辦的「藝起派對」寫生活動、接著還有大武山山林教育服務中心帶領國小高年級學童探索山林。

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文化處表示，為帶給屏東孩子最特別兒童節藝術體驗，將藝術館以大型蝴蝶結及緞帶妝點，變身為禮物盒，孩子踏入劇場彷彿展開充滿驚喜劇場冒險；另外，與在地店家合作，製作「武松打虎」限定版爆米花作為兒童節禮物。

文化處提及，參與「武松打虎」演員，大多來自紙風車培育屏東在地戲劇人才，歷經紮實且密集訓練，站上專業舞台展現成果，生動劇情及精彩演出，逗得全場小朋友開懷大笑，深刻體驗戲劇歡樂魔力，同時從故事中學習信任、關懷與團結合作。（編輯：陳仁華）1140331