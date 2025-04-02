新北市美術館4/25開館 6月底前免購票入館

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（中央社記者黃旭昇新北2日電）新北市美術館將於25日開館，6月底前免購票入館。館長賴香伶今天表示，定位為「全民美術館」，提供多元藝術體驗，涵蓋典藏、研究、展演、教育與公眾服務，並接軌國際引起共鳴。

新北市政府文化局今天在市政會議，專題報告新北市美術館的開館規劃與系列活動。市長侯友宜表示，感謝歷任首長努力，讓美術館不僅是藝術能量展示的空間，更是促進社會對話與文化交流的城市美學核心。

文化局表示，25日開館將推出前輩畫家楊三郎、攝影家張照堂等「典藏研究展」，以及新店南勢溪為主軸的年度委製計畫，及大型裝置藝術的親子互動展。

首任館長賴香伶有藝術史及博物館學專業背景，她接受中央社記者訪問表示，從策展、教育、行銷、公眾服務，以立基新北，面向全世界的「全民美術館」為定位，也讓全民可參與藝術創作，戶外園區有許多公共藝術與親子參與空間。

賴香伶說，國際博物館、美術館開館，都會以城市文化出發，思考「我是誰，我在哪裡」。首展邀國內外23組藝術家，以全球化背景下的新北現代都市切入，國際主題策畫展「基進城市」將探討新北的產業興衰、勞動遷徙、經濟貿易與都市空間變遷。

她說，新北美術館不會是市府宣傳展覽，透過梳理城市地域，從新北出發，迎向全球，讓在地鄉親感動，讓國外旅客有共鳴，並與全球化對照。

至於與國際的連結，賴香伶說，國際諮詢顧問、台灣的策展人與學者，將與日本森美術館、新加坡國家美術館首席策展人、美國洛杉磯當代藝術博物館、荷蘭新機構館長，參與4月26日的開館論壇。

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她說，論壇將探討國際博物館的社會使命、永續發展及倡議跨地域協作，及如何與社會溝通。

文化局表示，為慶祝開館，自26日起至6月1日，連續6個週末辦開館系列活動，包括建築光雕、燈光造境、表演節目、主題市集，首週末還有煙火秀，6月底前免購票入館參觀。（編輯：李錫璋）1140402

新北市美術館將於25日開館，館長賴香伶（前左）2日於市政會議後向市長侯友宜（前右）說明籌備開館與展覽等相關事宜。中央社記者黃旭昇新北攝 114年4月2日

新北市美術館將於25日開館，首任館長賴香伶（前）2日於市政會議後接受媒體聯訪，說明新美館定位為「全民的美術館」。中央社記者黃旭昇新北攝 114年4月2日