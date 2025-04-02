哥本哈根藝術中心論壇 3台灣策展人參與各國藝術家討論

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩2日專電）3位來自台灣的藝術空間策展人將於4日至5日，參加由丹麥哥本哈根藝術中心（Art Hub Copenhagen）舉辦的「Gathering—獨立藝術空間與倡議現況論壇」，與各國藝術家討論藝術空間與倡議相關議題。

3位台灣策展人分別為「絕對空間」策展人楊佳璇、「打開-當代」藝術工作站站長羅仕東，以及「立方計劃空間」總監羅悅全，此行由文化部支持前往丹麥。

論壇匯聚來自亞洲、瑞典及丹麥的藝術家、策展人及藝術專業人士，深入探討當前由獨立藝術家和策展人運營的藝術空間及藝術倡議的現況與挑戰，促進全球藝術界的知識交流與合作。

論壇內容涵蓋多元形式，包括演講、座談會、工作坊及現場表演，討論的議題將包括「未來的基礎：藝術家與策展人塑造創意生態系統」、「藝術中的政治話語與表現」、「強化藝術家主導的空間與倡議」、「創建替代性機構」、「藝術中的多重實踐與表現」等。來自世界各地的藝術家與策展人將分享他們在推動獨立藝術空間過程中的經驗與挑戰。

3位策展人將分享他們的藝術空間如何支援本地及國際藝術家的發展，並探討台灣在國際藝術社群中的角色與貢獻。策展人楊佳璇將針對「藝術中的政治話語與表現」參與演說與對談；羅仕東將會針對「創建替代性機構」做主題報告；羅悅全則會針對「藝術中的多重實踐與表現」做演說與對談。

文化部駐英國台北代表處文化組指出，台灣的獨立藝術空間長期以來是促進台灣藝術創作及國際交流的重要平台之一。這些空間不僅是藝術家展示創作的場所，更是創新與跨領域合作的催化劑，對台灣藝術生態系統產生了深遠影響。

文化部駐英國台北代表處文化組指出，支持台灣策展人參與此類國際論壇，除了有助於提升台灣在全球藝術界的能見度，也能提高台灣在國際藝術領域中的地位，也能為台灣藝術家創造更多國際合作的機會。促使台灣藝術界更深入地融入全球藝術生態系統，進而推動台灣藝術的國際化發展。

此次論壇也將特別關注如何在有限資源下創建並維持活力與影響力的藝術空間，並探索如何在地方性與全球性之間尋找平衡，促進藝術的跨文化對話。

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「Gathering論壇」由哥本哈根藝術中心主辦，並與活躍於亞洲及國際的獨立策展人貝拉爾米諾（Vanini Belarmino）合作策劃。

哥本哈根藝術中心為丹麥享有盛譽的國際駐村與藝術交流平台，致力於促進藝術發展與知識生產。透過駐地計畫、研究項目、公眾活動及合作夥伴關係，該中心協助丹麥及國際藝術家與策展人在全球舞台上發展與展示作品，並與北歐各國、德國、法國、迦納及荷蘭佛朗德斯等地的藝術機構密切合作。（編輯：陳承功）1140402