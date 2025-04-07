新北市美術館4/8起試營運 特展搶先看

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（中央社記者趙敏雅新北7日電）位在新北市鶯歌區的新北市美術館明天起試營運至13日，期間開放「往來／照見」典藏研究展等3大特展，讓民眾免費參觀多元藝術創作，搶先體驗這座全新美術館的魅力。

新美館為新北市首座公有美術館，歷經多年規劃與建設，將於4月8日至13日試營運，4月25日正式開館。新北市府表示，新美館以「全民的美術館」為定位，不僅是推動藝文發展重要建設，更是對全民開放、全齡友善藝文場域，讓民眾能夠親近藝術。

多家媒體記者今天上午進入新北市美術館3、4樓，觀賞「往來／照見」典藏研究展及「新店男孩：Don't Worry, Baby」等2大特展。

「往來／照見」典藏研究展位於3A、3B與4B展覽室，共有50件橫跨1930年代至今的藝術創作，包括自然、風景、邊界、人文、記憶、與城市共同體等主題，可藉著精彩典藏回溯新北市在不同歷史階段的文化脈絡與藝術發展。

一踏入3A展覽室往右望，整體空間呈階梯狀。共同策展人鄒婷不諱言，這是非常有挑戰性的展間。她說，「往來／照見」展覽探索人、事、物如何在時空中相互碰撞與映照，形塑生活記憶及社會景觀，因此觀展時可想像3個展間為不同的層次，第1展間關於移動，第2展間為相遇，第3展間則是關照與反思。

展覽以已故台灣影像創作藝術家陳順築的「迢迢路」為起點，鄒婷分享觀展視角，透過作品「迢迢路」旁的景框設計，可一覽展內不同時期創作者運用不同媒材完成的作品。

3B展間包含藝術家陳浚豪的作品「女媧神宮」，取材自宜蘭壯圍補天宮，以工業元素蚊釘從事當代創作，另外，一旁有藝術家唐唐發的創作「芭蕉菜奇雅」，將菜市場蔬果魚肉以繪畫、空間裝置一一呈現。

鄒婷笑說，站在「芭蕉菜奇雅」中，往前走向「女媧神宮」，彷彿逛菜市場，走到路底有一座廟，為台灣人熟悉街景。

展覽中攝影作品方面，4B展間包含張照堂「幽黯微光」，作品為1977至1984年間，走訪台灣北部礦區所拍攝，記錄礦工生活、礦災現場，見證台灣礦業衰亡的最終時刻。

「新店男孩：Don't Worry, Baby」位在4A展覽室，新美館展覽企劃部主任黃香凝表示，藝術團體新店男孩為藝術家莊普、蘇匯宇、吳東龍與藝術家陳順築組成，結合繪畫、裝置、攝影與錄像等媒材，這次與年輕藝術團體XTRUX合作，以數位運算及遊戲引擎發展Don't Worry, Baby，投影中每一幕的組成都不相同，構建出介於真實與虛構間的生命景觀。

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針對展覽外牆為粉紅色，黃香凝表示，粉紅色一開始讓人感到療癒，但也帶有一點危機、不安定，呼應展覽標題Don’t Worry, Baby的兩面意涵，藝術作為療癒和逃逸的庇護所，觀者可以放鬆、徜徉其中，但藝術也反映新科技演進下課題，「我與世界，誰為真？」

新美館行銷發展部主任王凱薇告訴中央社記者，新美館於4月25日開館，6月30日前免購票入館，未來地下1樓持續不收費，作為藝術教育、民眾共創的基地，會有工作坊、工作區及民眾與藝術家共創的展覽廳等，讓兒童到成人都能找到適合的空間，「鼓勵民眾走進來，當作客廳的延伸」。（編輯：蕭博文）1140407

新北市美術館將推出「往來／照見」典藏研究展，踏入展區所在的3A展覽室後可見景框牆面設計，站在景框前可一覽不同時期創作者運用不同媒材所完成作品。中央社記者趙敏雅攝 114年4月7日

新北市美術館邀請新北藝術團體新店男孩及年輕藝術團體XTRUX合作，運用演算法及遊戲引擎發展第5號計畫Don't Worry, Baby，25日起將正式展出，展區外牆主色選用粉紅色。中央社記者趙敏雅攝 114年4月7日

新北藝術團體新店男孩與年輕藝術團體XTRUX攜手合作，將在新北市美術館推出特展Don't Worry, Baby，結合遊戲引擎、沉浸式投影與傳統媒材，構建出介於真實與虛構間的生命景觀。中央社記者趙敏雅攝 114年4月7日