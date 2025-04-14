加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化

鬼滅之刃動畫音樂會6月亞洲首演 獵魔之旅再啟程

2025/4/14 15:02
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北14日電）官方授權、動漫迷喜愛的「鬼滅之刃」動畫音樂會6月登場，這是亞洲首度演出，搭配現場樂團同步演奏，重現主角炭治郎與禰󠄀豆子兄妹為守護彼此，踏上獵鬼之路的動人劇情。

根據牛耳藝術發布新聞資料，音樂會將以「鬼滅之刃」動畫第1季「竈門炭治郎：立志篇」為核心，現場演出梶浦由記與椎名豪共同打造經典配樂，包括歌手LiSA熱唱片頭曲「紅蓮華」、歌手中川奈美「炭治郎之歌」及「兄妹之絆」等耳熟能詳旋律將在現場悠揚響起，為觀眾呈現音畫交織的感動。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

「鬼滅之刃」動畫系列橫掃各大獎項，包含東京動畫獎「年度最佳動畫」、動畫大獎「年度大賞」及Funimation頒發的「十年最佳動畫」等殊榮，成為當代最具影響力作品之一。粉絲將在音樂廳與炭治郎、禰󠄀豆子、善逸、伊之助並肩作戰，在熱血旋律中重溫充滿勇氣與羈絆的動畫旅程。

「鬼滅之刃」動畫音樂會6月6日與7日在台北國家音樂廳，6月8日在台南文化中心舉行。（編輯：李明宗）1140414

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

53
更多編輯台推薦新聞：