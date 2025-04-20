許培璟護理師變畫家 澎湖水族館浯島菊島畫展

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（中央社澎湖縣20日電）重症病房護理師許培璟投身藝術，搖身變為畫家，今天起她在澎湖水族館展出「情繫浯島、菊島–靜謐．自然．美的詩意」畫展，細膩的筆觸與色彩變化，呈現澎湖與金門之美，令遊客駐足。

曾經是台中榮民總醫院急重症病房護理師的許培璟，工作之餘先後在東海大學進修，並在屏東大學視覺藝術研究所畢業，因家庭因素離開職場後，重拾童年興趣，寄情於畫筆，揮灑出更精彩生命歷程。

許培璟表示，幼年時期曾隨父親居住在金門（浯島）長達10年，對於金門古樸的閩南聚落與綿延的白沙灘，有著深厚感情，而澎湖（菊島）群島環繞，碧海藍天與細膩沙灘相映成趣，波光粼粼的海面映照大自然的靈動，觸動她用畫筆紀錄心中的金門與澎湖之美，因而促成了這次的畫展，首度來到澎湖水族館展出。

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有入館觀展的遊客表示：「真的畫得很厲害，光影跟顏色很有層次，一看就知道是花了很多心思的作品。」也有父母帶著小孩來看展，還說「這是不是照片，是人畫出來的」，可見畫作的功力。

目前是自由創作畫家的許培璟，主要創作媒材有為油畫、蠟畫與混合媒材，作品以自然與人文為主軸，曾舉辦有多場個展與聯展，並榮獲第7屆康堤盃「2024康堤藝術與跨領域設計競賽」銀獎，此次獲澎湖水族館邀請跨海展出，作為澎湖水族館重新開幕6週年慶的最佳獻禮，將一直展出至9月底止。（編輯：陳清芳）1140420