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從小號到人聲 朱宗慶打擊樂團與好友音樂對話

2025/4/22 15:22（4/22 15:41 更新）
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2025朱宗慶打擊樂團第2季音樂會以「打擊樂與他的好朋友們」為題，透過與不同領域的音樂好友舞台對話，發掘打擊樂的無限可能。（朱宗慶打擊樂團提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 114年4月22日
2025朱宗慶打擊樂團第2季音樂會以「打擊樂與他的好朋友們」為題，透過與不同領域的音樂好友舞台對話，發掘打擊樂的無限可能。（朱宗慶打擊樂團提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 114年4月22日
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（中央社記者趙靜瑜台北22日電）縱橫樂壇39年，朱宗慶打擊樂團年年推出新表演形式，挑戰自我。第二季音樂會「打擊樂與他的好朋友們」透過與不同領域的音樂好友舞台對話，發掘打擊樂的無限可能。

這場音樂會邀請大提琴家陳世霖、笙演奏家陳麒米、小號家侯傳安、電吉他演奏家吳欣澤與電子人聲樂團「尋人啟事」同台，這也是朱團與這5種音樂表現形式首次合作，演出內容從探戈舞曲、爵士即興、當代古典至流行創作無所不包，展現打擊樂兼容並蓄的特性。

朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶今天在記者會上表示，「這個打擊樂跟好朋友一起的主題，從1989年就已經開始，透過跟不同音樂家的合作，讓打擊樂更有活力，成為樂團進步的養分。」

大提琴家陳世霖表示，這次跟朱團合作是很大挑戰，「畢竟大提琴就是一塊空的大木頭，對上結實的打擊樂。排練時大家也都火力全開，我自己很期待。」今天記者會上演出作曲家洪千惠改編皮亞佐拉經典Fugata以及Night Club 1960兩首樂曲的「流轉的華彩」片段，雙方以呼吸交融樂曲行進，非常精彩。

笙獨奏家陳麒米表示，能夠讓笙與打擊樂合作，他自己非常期待，「我們排練過一次，渲染力真的非常強，音響也很迷人。」陳麒米表示，這次演出也是朱團團員盧煥韋的曲子「織」，其中一段用極限音樂的方式表現，難度非常高，但音樂很有畫面感，「期待當天音樂會大家一起玩起來。」

小號演奏家侯傳安則以朱宗慶打擊樂教學系統家長身分幽默開場，「我自己是半路學音樂，很多拍點節奏都是大學才補起來，我很希望我小孩一開始就學好，現在就送他去上打擊樂。」侯傳安說這次演出樂曲有很多爵士元入素跟當代元素，節奏很複雜，「還有很多高音，對小號來說充滿挑戰。」

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電吉他手與西塔琴演奏家吳欣澤表示這次合作讓他很興奮，「以前看朱團演出都覺得很神奇，沒有指揮，樂曲又很複雜，到底樂團是如何演出。這次總算可以一探究竟。」樂團這次也加入金曲獎「最佳演唱組合獎」得主、電子人聲樂團「尋人啟事」，展現打擊樂與人聲不同層次的對話。

「打擊樂與他的好朋友們」音樂會將於在5月17日在台北國家音樂廳，6月7日在台中國家歌劇院大劇院，6月8日在高雄衛武營音樂廳登場。（編輯：李亨山）1140422

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