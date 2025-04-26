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台灣府城建城300年 城垣節重啟睽違19年巡城祭

2025/4/26 16:22（4/26 17:11 更新）
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2025年適逢清領台灣府城建城300年，「府城城垣節」系列活動預定5月3日正式揭幕，為期9天，將重現300年前府城精神及樣貌，彰顯文化資產保存的時代意義與行動力量。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年4月26日
2025年適逢清領台灣府城建城300年，「府城城垣節」系列活動預定5月3日正式揭幕，為期9天，將重現300年前府城精神及樣貌，彰顯文化資產保存的時代意義與行動力量。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年4月26日
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（中央社記者張榮祥台南26日電）2025清領台灣府城建城300年，「府城城垣節」系列活動預定5月3日揭幕，為期9天，其中台灣府城隍廟將重啟睽違19年「巡城祭」，巡行四大城門。

台南市文化局代理局長林韋旭今天在大南門城前宣布，結合歷史、宗教與當代藝術文化的「府城城垣節」，將於5月3日至11日登場，重現300年前府城精神及樣貌，由台灣府城隍廟、iF300籌備委員會、政府等官民攜手推動，彰顯文化資產保存的時代意義與行動力量。

台南市文化資產管理處指出，1725年台灣府城城牆在台南正式興築，今年啟建300年，台南官民透過「府城城垣節」及結合國定古蹟「原臺灣府城城門及城垣殘蹟」保存推廣，以紀念這段重要歷史文化。

文資處表示，清代台灣府城城牆興建，不僅是城市防禦與規劃具體表現，也標誌台南社會發展與城市治理的重要里程碑，體現民間由下而上社會動能。

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「府城城垣節」將以府城隍爺巡城祈福揭開序幕，台灣府城隍廟睽違19年重新啟動「府城隍巡城祭」，5月3日巡行台南四大城門，祈求風調雨順，國泰民安，象徵守護古城精神。

此外，5月9日至11日登場的「城是生活」嘉年華，將透過藝文展演、互動展覽與創作，體驗府城生活美學與文化能量。府城各大城門區域也將陸續設置多件當代藝術創作，以現代語彙重新詮釋城牆與城門，呈現府城內外歷史連結與交流脈絡。（編輯：郭諭儒）1140426

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