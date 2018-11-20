戈恩失勢疑企業宮廷政變 日產欲奪回聯盟主導權

（中央社東京20日綜合外電報導）日本日產汽車董事長戈恩涉不法被捕，從雲端墜落失勢，震撼汽車產業，被某些人解讀為一場日法汽車聯盟的宮廷政變，源於日產不滿和法國雷諾的聯盟關係過度向對方傾斜。

戈恩（Carlos Ghosn）涉嫌金融不當行為昨天被捕，雷諾和日產、三菱之間錯綜複雜的聯盟關係也因此出現動搖。評論家表示，日產可能利用這個機會，重新塑造日法聯盟關係。

日本對於聯盟架構的不滿醞釀已久，認為雷諾占了便宜取得過多的日產利潤。

日產社長兼執行長西川廣人（Hiroto Saikawa）在宣布內部針對董事長不當行為進行調查時，出人意表的重砲批評當初欽點他接班的戈恩。

彭博專欄作家費克林（David Fickling）說：「近年來，雷諾日產三菱聯盟表面下不斷翻騰的劍拔弩張，終於以殘酷方式爆發。」

「從日方的角度來看，那家法國公司無異是寄生蟲，意圖控制本質上更強大的宿主…問題是這場流血政變能否遏止集團內部的緊張關係。」

日本檢方表示，戈恩因涉嫌5年來短報薪酬約50億日圓（4450萬美元）而被捕。

企業爆發醜聞在日本不是新鮮事，但公司高層被控自肥而顏面掃地的情況很罕見。

汽車業週刊「汽車新聞」（Automotive News）亞洲編輯葛瑞梅爾（Hans Greimel）指出，西川將這次違法事件，當成日產奪回更大掌控權的機會。

「一掃西川主導公司的障礙，開啟新方向。」

東京明治大學企業治理專家風間信隆（Nobutaka Kazama）表示：「這有可能是一場策劃已久的宮廷政變，意圖反對雷諾主導和日產的整合。」

「我認為在這起事件中拉下戈恩，並將聯盟關係改為日產主導的意圖顯而易見。」（譯者：劉淑琴/核稿：劉學源）1071120