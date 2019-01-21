印度提前課面板關稅 三星考慮擱置手機製造計畫

（中央社記者康世人新德里21日專電）印度政府為推動手機零組件在印度製造，決定提前調高進口零組件關稅，韓國三星電子公司最近發函印度政府表示，考慮擱置原先在印度大量製造智慧型手機的計畫。

印度「經濟時報」（Economic Times）今天報導，根據印度政府規定，三星電子（Samsung Electronics Co.）等手機製造商原本只要在2020年3月31日前在印度製造手機觸控顯示面板零組件，就不會面臨高關稅。

但印度政府近期突然把手機零組件在本地製造的期限提前，使得三星公司本月14日向印度總理辦公室及相關部會致函表達不滿。

報導引述看過這封信函、沒具名的三星高層主管說，如果印度政府要對觸控顯示面板課徵關稅，使製造成本上升，三星將不得不停止在印度生產旗艦產品Note 9和S9。

三星已投資1億美元在印度設立手機觸控面板組裝工廠，預計2020年4月1日運轉，可生產主動式有機發光二極體（Amoled）面板。

但印度政府本月稍早推出分階段製造計畫（Phased Manufacturing Programme，PMP）兩個月時間表新命令，要求所有製造商在2019年2月開始在印度製造手機觸控顯示面板零組件，否則進口這些零組件將被課10%的關稅，包含附加稅將達到11%。

手機觸控面板約占手機成本的25%到30%，目前印度不能生產手機觸控面板。

根據統計，印度手機市場規模超過1.3兆盧比（約新台幣5635億元），是全球僅次於中國的第二大市場，但中國製造商的進口商品控制印度市場後，印度政府推出分階段製造計畫，希望提高關稅迫使手機、手機零組件和相關製造都能在印度本地生產。

印度政府先前已對手機的充電器、電池、耳機、麥克風、接收器、USB線等零組件徵收關稅，接著2018財政年度又對手機電路印刷板、相機模組及連接器等推動「來印度製造」（Make in India）並徵收關稅，使台商等若干在印度設廠的手機製造商受害。

有製造商向中央社記者表示，不是不願意在印度採購或生產零組件，而是短期內在印度找不到達標準的手機精密零組件供應商，也沒有達到要求的技術工人。

三星電子在信中表示，三星從印度出口手機占三星手機生產的15%，原先到2019年提高到40%的計畫將不得不擱置。因為在印度製造的手機成本無法與低成本製造國如越南製造的手機競爭。

三星2018年7月投資491億盧比在德里近郊的諾伊達（Noida）設立手機製造廠，計畫把手機產量從目前的6800萬支提高到2020年1.2億支，工廠到2020年的潛在收益可達100億美元。

鑒於印度政府PMP計畫提前課徵關稅可能傷害手機產業，印度消費性電子與製造協會（CEAMA）與印度手機與電子協會（ICEA）正在遊說政府，把手機顯示面板在印度製造的期限延後到2020年底。（編輯：郭中翰）1080121