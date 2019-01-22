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自助洗車場死亡案不單純 檢方：女童未下車
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浩鼎案落幕 生技紅包行情開跑

最新更新：2019/01/22 10:12

（中央社記者韓婷婷台北22日電）3年來重挫台灣生技產業人氣的浩鼎貪污案，1月21日最終宣告無罪確定，激勵浩鼎股價今天開高，帶動生技類股價量齊揚，類股漲幅逾0.6%，居類股之冠。

生技類股今天在浩鼎上漲逾3%領漲下，早盤上市及上櫃生技類股漲幅均一度逾0.6%，居類股之冠，漲勢整齊，年節前搶紅包行情跑第一棒。

浩鼎今天以164元，上漲3.1%開出，帶動台微體、科妍、晟德、寶齡富錦漲勢領先，細胞療法的基亞、訊聯表現突出，達邦蛋白、永昕、合世、合一、邦特、友華等都有1%至2%不等漲幅。

浩鼎案21日在士林地檢署以罕見方式放棄上訴後，正式宣告前中研院院長翁啟惠和浩鼎董事長張念慈無罪確定。

張念慈發表聲明表示，回顧這3年來，從偵訊、調查、搜索、起訴到審理，司法的折騰和媒體未經查證的報導，讓當事人承受了難以言喻的壓力和無比的委屈，但，個人從未因此懷憂喪志；堅此百忍，是相信真相終有大白的一天，更期盼還原事實那一天來臨，這起產學合作斷鍊、生技產業受挫事件，能讓司法、產業、技轉、投資等議題從中汲取教訓，成為社會共同經歷的寶貴一課 。（編輯：鄭雪文）1080122

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