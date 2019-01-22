王文淵保守看景氣 盼兩岸關係不要惡化

（中央社記者韋樞台北22日電）台塑企業總裁王文淵表示，對今年景氣仍保守以對，主因受到美中貿易戰和原油價格影響，要有長期抗戰的準備；他也盼兩岸關係勿惡化，意識型態不需要太尖銳，對國家、企業及民眾都是好事。

台塑化今晚率先舉行台塑企業第一場暮年會。王文淵表示，油價變化非常快速，台塑石化去年10月還賺了新台幣60多億元，12月卻也賠了60多億元，今年恐怕看來仍不理想，主因是美中貿易戰和原油價格都各占一部分，因此台塑石化要有長期抗戰的準備。

王文淵指出，台灣整體出口貿易占比的41%是到大陸，台塑企業出口比重也差不多，所以大陸的情況若是不佳，對台灣和台塑企業影響很大，因此對於美中貿易戰，台塑企業沒有什麼因應策略，只能自己好好的做。

王文淵提到，盼今年兩岸關係不要再惡化，大家也都是為了生活，意識型態不需要太尖銳，對國家、企業及民眾都是好事。

他強調，台塑企業現在正在轉型中，台塑企業去年4月開始推動AI，當時全台塑沒人懂什麼是AI，但現在台塑4大公司都有規劃案同時在做，台塑石化推動的AI案中，比較成功的是柴油控制計畫，成效不錯，未來擬全區推動。

對於台商回流的議題，王文淵說，他不覺得台商大幅度回台，因為早期去大陸都是石化下游的3次加工廠，面臨大陸工資上漲，迫使台商找便宜人工成本的地方，但台灣的人工成本不比大陸低，他們也有可能到東南亞或非洲，但上游的石化業不見得會跟著去東南亞或非洲，還不到那個程度，畢竟語言是一大障礙。

台塑石化董事長陳寶郎表示，2019年剛開始，杜拜原油又漲回每桶61美元，對台塑化經營是好事，但今年國際情勢仍有很大的變化，光是美中貿易戰還未完全和解就會拖累全球經濟成長。

陳寶郎指出，國際機構預測2019年全球經濟成長約3.5%，中國大陸約6.2%，包括美國、中國、歐盟的經濟都受傷，連帶不利油品和原料需求；因此要戰戰兢兢面對情勢變化。

陳寶郎也提到，台塑集團目前積極推動工業4.0與AI，許多人員都送去受AI訓練；另外台塑化在美路易斯安納州的投資目前進行相對順利，預計今年5、6月進行現場前置作業。（編輯：黃國倫）1080122