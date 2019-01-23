美國電玩產業成長 2018年營收434億美元創新高

（中央社舊金山22日綜合外電報導）今天公布的最新數據顯示，拜「要塞英雄」（Fortnite）和「精靈寶可夢GO」（Pokemon GO）等遊戲加持，2018年美國電玩遊戲產業營收達434億美元（新台幣1兆3400億元）破紀錄。

法新社報導，娛樂軟體協會（Entertainment Software Association，ESA）和市場追蹤公司NPD集團（NPD Group）的數據顯示，2018年美國民眾在電玩遊戲的開銷，比起2017年成長18%。

NPD電玩遊戲分析師皮斯卡特拉（Mat Piscatella）聲明表示：「無論是經由行動裝置或在家中使用個人電腦，還是透過電玩主機遊玩，所有年紀與各類興趣的消費者都發現2018年引人入勝的遊戲內容。」

ESA和NPD的數據顯示，美國民眾在電玩遊戲硬體方面的開銷，包括周邊設備，從2017年的65億美元攀升至去年的75億美元。

數據還指出，玩家花費在遊戲軟體、註冊及購買遊戲內虛擬物品的金額高達358億美元，相較2017年增加18%。

以西部牛仔為主題的動作遊戲「碧血狂殺2」（Red Dead Redemption 2）是2018年最暢銷遊戲，其次是射擊遊戲「決勝時刻：黑色行動4」（Call of Duty: Black Ops 4）。

ESA的數據也提到，美國約有1億5000萬人打電玩遊戲，全國還有超過22萬個電玩產業相關工作職務。（譯者：陳彥鈞/核稿：陳昱婷）1080123