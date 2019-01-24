台北電玩展開跑 玩出新娛樂經濟力量

（中央社記者韓婷婷台北24日電）去年全球遊戲產值達1370億美元，由遊戲帶動的新娛樂經濟力量蓬勃發展，台北電腦公會理事長童子賢表示台北電玩展為亞太最重要遊戲媒合平台；今年共有來自24國426家廠商搶商機。

2019台北電玩展今天正式開幕，由「B2B ZONE商務區」率先開跑，玩家區則自25日才開展，並橫跨世貿一館及三館2個展區，除了各大遊戲商卯足勁行銷吸人氣外，硬體設備商也首次參展拚場。

台北電玩展策展人吳文榮表示，根據經濟部報告指出，2018年台灣遊戲產值達到新台幣586.8億元，較前一年的531億元成長10.5%，創7年新高，其中行動遊戲漲幅最大，達到188.3億元，年增25.5%。呼應此紅火現況，也是推動今年台北電玩展規模刷新歷史紀錄的主因。

今年台北國際電玩展以「遊戲面貌由你創造 You Game It」為主題，吻合玩家自主的潮流發展，新的遊戲強調玩家不只是扮演「已設定」的故事與角色。玩家其實可以創造自己的未來，設定自己的角色；主辦單位台北電腦公會理事長童子賢點出今年電玩展遊戲強調互動情境的大趨勢。

根據Newzoo統計，2018年全球遊戲產值達到1370億美金，較2017年成長5%。這個產值已經比好萊塢的全球400億美元的電影市場高好幾倍，也高於筆記型電腦的千億美元產值。其中，電競營收在2018年也達到9億美金，年均成長率達38%。

25年前，電玩展只是台北市電腦展中的「多媒體展區」的一個角落，當時只是一個次要主題。如今邊陲地帶的種子發芽、繁茂，電玩遊戲產值已超越筆電產值。

童子賢認為，近幾年遊戲產業藉由內容創新、硬體設備提升，成為推動軟硬體技術升級的重要動能，既能創造產值又能分享歡樂，已經成為無法被忽視的「幸福經濟」的力量，扮演著媒合了資訊產業與娛樂產業的新娛樂經濟力量。

今年電玩展的另一大亮點是「電競星光大道」。以往提及國際大型運動競賽，一般人最先想到的大多是美國大聯盟職棒賽、世界盃足球賽、NBA籃球賽等。但近年來「電競賽」以後起之秀成為市場新寵。

根據知名網站 ESC公布的數據調查，2018年「英雄聯盟」世界大賽最高觀看人數突破5000萬，中文轉播平台為最大流量，英雄聯盟同樣是2017年電競比賽觀看人數與營收最高的遊戲，全球營收高達21億美元（約新台幣630億元），統計轉播觀看人數高達1.57億人。

根據Newzoo發布的全球電競市場報告指出，電競比賽的觀看人數會從2017年的3.35億人，成長到2021年的5.57億人，複合年均增長率（CAGR）達到14.4%，而2017年全球電競產值達到6.55億美元（約新台幣300億元），隨著電競產業逐漸成熟，預估2021年產值將達到16.5億美元，CAGR達到27.4%，屬於高速成長的產業之一。

童子賢指出，電競直播與轉播，已吸引了無數觀眾，電競遊戲轉播已經成為體育比賽轉播、賽車轉播以外的最熱門的競賽轉播項目，這股新的娛樂與經濟結合的潮流，沒人能忽視。（編輯：黃國倫）1080124