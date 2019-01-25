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中華電攜手Netflix MOD看得到

最新更新：2019/01/25 19:36
中華電舉辦Netflix合作MOD記者會，由中華電信董事長鄭優（左）、Netflix 全球業務發展負責人霍姆斯（Bill Holmes）（右）代表簽約。中央社記者江明晏攝　108年1月25日
中華電舉辦Netflix合作MOD記者會，由中華電信董事長鄭優（左）、Netflix 全球業務發展負責人霍姆斯（Bill Holmes）（右）代表簽約。中央社記者江明晏攝　108年1月25日

（中央社記者江明晏台北25日電）中華電MOD去年底破200萬戶，今天表示，與Netflix攜手合作，將推廣國內外4K影音內容，並在MOD上推「Netflix隨享方案」及專屬機上盒、遙控器，看好帶動MOD年輕客群成長。

中華電MOD去年底破200萬戶，目前約有202萬用戶，今天在信義區舉辦Netflix合作MOD記者會，由中華電信董事長鄭優與Netflix全球業務發展負責人霍姆斯（Bill Holmes）代表簽約。

中華電信MOD與Netflix動員百人研發團隊，推出全新Netflix專屬機上盒、遙控器，還有專屬遙控器上的Netflix快捷鍵，瞄準即將到來的春節連假，中華電信MOD推出「Netflix隨享方案」，MOD上將可以收看Netflix的內容。

鄭優表示，這項合作前後談約兩年之久，MOD未來也會積極投資影視產業。霍姆斯表示，目前Netflix在190多個國家播放，全球約有1.3億的用戶；其中有60%用戶來自美國以外的地區，Netflix在各國都有內容合作計畫，未來也會持續和台灣的人才與團隊洽談合作。

4K內容已是影視產業發展趨勢，中華電信MOD表示，今年再攜手Netflix超過1700小時4K內容，將聯手問鼎國內4K影視霸主。中華電信MOD近期與公視共同合作推出的4K影視作品「魂囚西門」，農曆年後將於MOD、Hami Video全球首播，並將在Netflix播出。（編輯：蘇志宗）1080125

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