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投資人期待美中下週貿易談判 亞股收高

最新更新：2019/01/25 19:25

（中央社香港25日綜合外電報導）由於投資人期待本月底中國和美國重要貿易談判會有進展，亞洲股市終結震盪一週，今天收高。

法新社報導，美中官員下週將在華府會面，外界期待這兩個世界最大經濟體將會取得一些進展；不過，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）昨天淡化各界對於結束美中貿易戰的預期，他表示，雙方距離化解貿易分歧「還很遙遠」。

然而，羅斯仍釋出一些希望，他說：「我相信中國希望達成協議。我相信我們希望達成協議，但這必須是對雙方都行得通的協議。」

萬達（OANDA）市場分析師莫雅（Edward Moya）指出，羅斯說美中距離化解貿易分歧「還很遙遠」，讓美國股市不安，但「許多人未能注意他說的其他話，即（美中）很有可能達成協議，只是不是這個星期」。

港股恆生指數躍升448.21點或1.65%，收在27569.19點；上海綜合指數上漲10.03點或0.39%，以2601.72點作收；深圳綜合指數下跌2.33點或0.18%，收在1319.97點。

至於亞洲其他股市，雪梨股市上漲0.7%；新加坡股市收高0.36%；首爾股市勁揚1.5%；台北股市上漲0.9%；而馬尼拉、威靈頓和雅加達也收紅。（譯者：葉俐緯/核稿：陳政一）1080125

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