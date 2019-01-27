中油考試不簡單 爬鷹架搬滅火器樣樣來

台灣中油公司雇用人員甄試第2試的現場測試項目，包含現場適應性模擬如上下鷹架、辨色實作模擬及辨識標示牌、手提滅火器跑走50公尺等。（台灣中油提供）中央社記者潘姿羽傳真 108年1月27日

（中央社記者潘姿羽台北27日電）台灣中油公司26及27日舉辦今年度雇用人員甄試第2試，考試項目涵蓋上下鷹架、手提滅火器跑走及負重30公斤重物跑走等項目，除了專業知識，充足體力與敏捷身手也是不可或缺。

台灣中油公司1月26及27日在台北、高雄2個考區舉行108年雇用人員甄試第2試，今年總報名人數1萬5223人，進入第2試的人數只有1440人，預計錄取682人。

國營事業工作穩定性高，不過要進入中油，沒有一點本事可不行；中油表示，今年雇用人員甄試共招考18個類別人員，第1試是筆試，第2試則包含口試及現場測試，現場測試項目包括現場適應性模擬如上下鷹架、辨色實作模擬及辨識標示牌、手提滅火器跑走50公尺等。

另外，消防類還得手提滅火器跑走70公尺、徒手跑走800公尺；探採鑽井類則須負重30公斤重物跑走50公尺。

中油表示，第1試筆試占總成績70%，第2試口試占總成績30%，第2試現場測試採合格制，凡任一項未通過即淘汰，甄試預計於2月20日公告錄取名單；經第2試現場測試合格者，依各該類別同一工作地區或睦鄰區域的錄取名額，按甄試總成績高低順序錄取，並依志願分發至服務單位訓練，訓練6個月期滿成績合格後，正式雇用。（編輯：黃國倫）1080127