環團指高屏臭氧超標 台電：不應歸咎燃煤電廠

（中央社記者蔡芃敏台北28日電）環團指出高屏地區去年臭氧超標超過1/3，盼不予展延興達電廠燃煤許可。台電表示，燃煤電廠僅會排放氮氧化物，且汽車、工廠也會排放，若將臭氧超標歸咎於台電並不公平。

環保團體今天公布臭氧數值報告。台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃指出，高屏地區去年的臭氧超標天數約1/3，盼不予展延興達電廠燃煤許可，搶救空氣品質。

對此，台電發言人徐造華表示，臭氧是揮發性有機物（VOCs）和氮氧化物（NOx）的共生產物。燃煤電廠會排放氮氧化物，但無排放揮發性有機物，因此將臭氧超標全部歸咎於台電並不公平。

他進一步解釋，氮氧化物來源廣泛，包括汽機車、各類型工廠均會排放。台電會努力兼顧供電穩定與環保，但空氣品質改善仍須社會共同面對。

高雄興達電廠3、4號機的生煤使用許可將到期，台電正向高雄市政府申請展延，台電表示，申請使用許可將到期與機組延役無關，興達電廠機組將如期在2023年、2024年除役，並同時新增潔淨燃氣機組。

當空氣品質指標（AQI值）達「紅色警示」，台電在供電穩定前提下，會進行友善降載，興達電廠自民國106年11月1日起，已經累計超過600次機組友善降載，減少發電約10.8億度；而今年秋冬空污季則減少發電逾3億度。

台電補充，自民國80年起已投入新台幣309億元改善空污排放設備，包含興建4座室內煤倉、室外煤場防塵柵網裝設、增設排煙脫硫脫硝設備、空污防制設備改善升級等。

台電表示，台灣是封閉獨立電網，需要各區機組調度才能達到穩定供電，台電珍惜每部可用機組，不能隨意言退。（編輯：張均懋）1080128