永大下午董事會 討論日立公開收購案

（中央社記者鍾榮峰台北29日電）永大今天下午將召開董事會，討論審議委員會通過接受日立以每股新台幣60元公開收購的會議結果。

永大3位獨立董事成立的審議委員會，28日下午討論審議日立（Hitachi）公開收購永大100%股權案，會議結果2比1通過接受日立以每股新台幣60元公開收購永大案。

日立此次最低收購永大約8850萬股，占總數約21.66%，最高收購約3.6億股，總數約88.32%。

若此次公開收購屆滿，日立未取得永大100%股權，根據公開收購說明書，日立不排除繼續每股60元作為對價，以股份轉換方式以現金收購永大剩餘股份。

根據公開資訊觀測資料，去年12月寶佳集團林家宏個人目前持有永大約136萬股，此外內部關係人持股約5287.5萬股，合計持股比重約13.2%。市場解讀林家宏傾向永大市場派陣營，單一持股比重已超越日立以及旗下子公司Hitachi Building Systems持有約11.7%股權。

此外，被視為市場派盟友的花旗（台灣）商業銀行受託保管蘭花企業有限公司投資專戶，持有永大股權約5.33%。另外，市場派盟友匯豐託管UT公園景觀公司，持股比重從5.63%提升到6.06%。（編輯：楊凱翔）1080129