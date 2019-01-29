iPhone用OLED面板 傳夏普想參一腳

（中央社記者鍾榮峰台北29日電）iPhone用OLED供應市場關注。DigiTimes報導，鴻海轉投資的夏普有意切入未來iPhone用OLED供應鏈。外媒推測，夏普未來有機會與三星電子一較長短。

DigiTimes引述消息人士報導，夏普（Sharp）已經展開手持裝置用有機發光二極體（OLED）面板產線，並尋求切入未來iPhone用OLED面板供應鏈。

國外科技網站Appleinsider預期，夏普可能開始規劃生產小型OLED面板，迎接預期中的訂單；夏普未來有機會與三星電子（Samsung Electronics）一較長短。

華爾街日報（WSJ）日前引述瞭解量產計劃的相關人士報導，蘋果可能在2020年的新款iPhone系列，排除使用LCD面板，規劃均採用OLED面板。

觀察蘋果iPhone用OLED面板供應狀況，以往三星電子旗下Samsung Display是iPhone所需OLED面板的獨家供應商。不過，外媒日前引述韓國網站ET News報導，韓國LG Display去年12月已經開始交貨蘋果所需OLED面板。

韓國財經網站The Investor日前引述消息人士報導，LG Display成為蘋果iPhone所需OLED面板的第2家供應商。

分析師先前出具報告預期，蘋果從去年起積極引進、全力支援LG Display成為OLED版iPhone的第2面板供應商，以期分散未來3年到5年OLED供應風險。（編輯：郭萍英）1080129