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鴻海2/2愛心嘉年華 首設台灣農產品展示區

最新更新：2019/01/29 12:42

（中央社記者鍾榮峰台北29日電）鴻海將於2月2日舉辦愛心歡樂嘉年華會，首度規劃台灣特色農產品展示銷售區，也將在愛心市集區贊助近百家社福團體免費設攤。

鴻海預計2月2日上午在南港展覽館舉行愛心歡樂嘉年華會，以感謝全球各地子公司、派駐機構同仁及員工眷屬過去1年的辛勞。

現場將邀請蕭敬騰、田馥甄、李千那、韋禮安、蕭煌奇、熊仔、頑童MJ116等近20組藝人團體表演。

此外，包括貝爾金（Belkin）、富連網、夏普（Sharp）、亞太電信、鴻參以及H2U等鴻海集團合作品牌，也將在現場提供員工眷屬1日快閃限定優惠產品。

鴻海表示，今年度愛心歡樂嘉年華會，也將在愛心市集區域贊助近百家社福團體免費設攤，並首度規劃台灣特色農產品展示銷售區，幫助農民銷售並擴大產品能見度。

除了愛心市集，嘉年華會活動現場也將規劃鴻海生活館、永齡農場、親子樂園、百元美食等區。

此外，鴻海教育基金會推動幫助學子圓夢計畫的「第二屆鴻海獎學鯨」、以及支持科技領域青年碩博士生從事創新科學研究的「首屆鴻海科技獎」，也將在當日舉行頒獎典禮，由鴻海集團總裁郭台銘頒獎。

在活動流程上，今年鴻海愛心歡樂嘉年華會預計在2月2日當天上午9時開始，預計下午3時30分之後結束。（編輯：郭萍英）1080129

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