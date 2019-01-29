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大同反擊違法陸資 將行使歸入權

最新更新：2019/01/29 20:15

（中央社記者吳家豪台北29日電）大同公司今天董事會決議採取法律行動，包括將對違法陸資行使歸入權，將短線交易獲得利益歸於公司；並就妨害公司名譽與信用者提起自訴。

大同發布新聞稿指出，董事會決議採取兩項法律行動。第一，針對經金融監督管理委員會裁罰的違法陸資，依證券交易法第157條規定，行使歸入權，並委任外部法律事務所辦理。

第二，針對近來數次以不實言論損害大同公司名譽與商業信用者，大同將委任外部法律事務所，辦理大同公司自訴案件。

大同表示，大陸企業屢屢違法利用他人名義買進大同有價證券情事，經金融監督管理委員會於民國106年5月5日、民國106年12月5日及民國108年1月17日3度裁罰並公告在案。

大同指出，上述受裁罰人除涉及違反臺灣地區與大陸地區人民關係條例外，按金管會裁罰內容，包括該大陸企業已屬持有大同公司已發行股份超過10%的大股東，卻未依證券交易法第22條之2及第25條等規定申報所持有的股票種類、股數及於賣出前事先申報等。

大同表示，經裁罰的大陸企業既為持有大同公司股份超過10%的大股東，其利用人頭帳戶取得大同公司股票後6個月內再行賣出，或賣出後6個月再行買進，即有證券交易法第157條規定短線交易歸入權的適用情事，應依法歸入予公司，大同董事會責無旁貸將行使歸入權。

同時，針對近來某些人士未向大同公司查證是否屬實，逕自召開記者會向媒體或在社群網站公然散播不實言論，妨害大同公司名譽與商業信用等情事，大同認為，該等不實言論已對大同公司產生不良影響與傷害；就此等行為，經大同董事會決議，委任外部法律事務所，由大同提起自訴，以維護公司權益。（編輯：張均懋）1080129

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