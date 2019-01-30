5G帶動需求 散熱族群首季業績熱烘烘

（中央社記者韓婷婷台北30日電）5G帶動下的智慧型手機、網通散熱需求快速成長，包括有手機熱管/板訂單加持的雙鴻、超眾及泰碩等首季業績都熱烘烘不看淡。

中美貿易衝擊，大部份科技業在第1季進入產業淡季，散熱產業受惠手機熱管滲透率拉高，加上網通設備、資料中心等需求持續穩定增長帶動下，包括雙鴻、超眾、泰碩等公司營運從去年第4季均見到加溫，可望一路旺到第1季。

今天台股封關最後交易日，昨天舉行臨時股東會，完成董監改選的超眾，釋出營運樂觀訊息，由於客戶需求遠超過現有產能，訂單處於滿載，春節前並未感受到不景氣；樂觀展望激勵超眾今天開高走高，盤中一度衝上145.5元，最大漲幅達7.4%，帶動類股雙鴻、泰碩、力致、健策、協禧等收盤漲幅約在2%至3%間，類股表現相當亮眼，再度成為盤面焦點熱門股。

日本電產以108元收購超眾48%股權，29日完成董監改選，在包含7名董事及2名獨董及監察人2席。日本電產拿下5席董事、1席獨立董事及1席監察人席次，原本吳家持有的佑昌投資公司拿下2席董事，1席獨立董事及1席監察人。

超眾新任董事長由日本電產株式會社代表人永井淳一接任，原董事長吳適玲則改任副董事長並兼任行政長CAO；原任總經理郭大祺除了維持總經理及昆山巨仲總經理職務外再增加超眾營運長職務。

郭大祺對於未來5G商轉後所帶動的伺服器、手機及通訊等產業散熱需求趨勢相當樂觀，認為5G將為散熱產業帶來新的爆發點，只是時間的問題，中美貿易戰是變數之一，不過他指出，現階段客戶需求仍遠超過現有產能，今年將持續擴廠，其中今年手機散熱產品相關營收可望較去年成長20-30%，營收比重可望提升到7-8%。

隨著手機規格不斷提升，加上電競手機對散熱需求要求越來越高，繼三星以後，大陸品牌廠商也開始導入熱管及VC(熱板)，由於手機的量能遠大於筆電及其他產品，加上供應廠商相對有限，去年底開始出現供不應求，雙鴻、超眾及泰碩均受惠訂單滿載，營運表現淡季不淡。

其中雙鴻第1季合併營收法人預估可望超越去年第4季，並有機會挑戰單季歷史新高。超眾雖然第1季會較去年第4季下滑，但法人估會比去年同期好，有機會挑戰2016年第1季水準。

泰碩除了手機散熱產品需求旺外，5G基地台的相關散熱需求也持續升溫，法人預估今年第1季營收有機會年增近2成。（編輯：黃國倫）1080130