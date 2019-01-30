中油：若發現多杯孔珊瑚 將調整三接落墩位置

（中央社記者蔡芃敏台北30日電）環團指在三接開發範圍發現多杯孔珊瑚島，中油表示，希望環團提供相關資料，供中油作為監測參考。若開發時發現有柴山多杯孔珊瑚，中油將調整落墩甚至是整座棧橋位置。

中油選定大潭藻礁區（觀塘工業港）興建第三天然氣接收站，因涉及大潭藻礁生態，遭到環團、保育界反對。環保團體今天指出，中研院研究團隊在1月22日至24日期間，在開發案範圍發現發育良好藻礁、3種罕見珊瑚，以及「多杯孔珊瑚島」，呼籲中油停止開發第三接收站。

對此，中油回應，尊重環團研究報告，並希望環團將調查報告提供中油作為長期監測參考，以利中油持續推動相關保育措施。

中油表示，會依照環評承諾，棧橋施工前將再次確認棧橋落墩預定位置，如果有柴山多杯孔珊瑚，將調整落墩甚至是整座棧橋位置；根據中油先前調查，柴山多杯孔珊瑚距離最近預定棧橋區的落墩處約60至70公尺。

中油承諾，大潭G1、G2區將維持現況，並不會進行開發，以確保柴山多杯孔珊瑚不會遭破壞。中油也會定期進行多杯孔珊瑚監測及物候調查，為保育柴山多杯孔珊瑚盡一份心力。

中油先前表示，已要求廠商按照環評承諾事項施工，並成立生態保育執行委員會指導及監督。

根據規劃，中油第三天然氣接收站將在2023年開始供氣，並在去年底進場整地及施工圍籬。（編輯：黃國倫）1080130