這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
大掃除清出舊衣物、大型廢棄物 捐贈回收資訊一次看
生活

大掃除清出舊衣物、大型廢棄物 捐贈回收資訊一次看

彭政閔的職棒人生 從板凳到打擊王之路

彭政閔的職棒人生 從板凳到打擊王之路

飛上洛杉磯天空追夢 空少型男寫飛行日記
國際

飛上洛杉磯天空追夢 空少型男寫飛行日記

春節連假打算去日本東南亞 小心這些傳染病
生活

春節連假打算去日本東南亞 小心這些傳染病

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

中油：若發現多杯孔珊瑚 將調整三接落墩位置

最新更新：2019/01/30 21:04

（中央社記者蔡芃敏台北30日電）環團指在三接開發範圍發現多杯孔珊瑚島，中油表示，希望環團提供相關資料，供中油作為監測參考。若開發時發現有柴山多杯孔珊瑚，中油將調整落墩甚至是整座棧橋位置。

中油選定大潭藻礁區（觀塘工業港）興建第三天然氣接收站，因涉及大潭藻礁生態，遭到環團、保育界反對。環保團體今天指出，中研院研究團隊在1月22日至24日期間，在開發案範圍發現發育良好藻礁、3種罕見珊瑚，以及「多杯孔珊瑚島」，呼籲中油停止開發第三接收站。

對此，中油回應，尊重環團研究報告，並希望環團將調查報告提供中油作為長期監測參考，以利中油持續推動相關保育措施。

中油表示，會依照環評承諾，棧橋施工前將再次確認棧橋落墩預定位置，如果有柴山多杯孔珊瑚，將調整落墩甚至是整座棧橋位置；根據中油先前調查，柴山多杯孔珊瑚距離最近預定棧橋區的落墩處約60至70公尺。

中油承諾，大潭G1、G2區將維持現況，並不會進行開發，以確保柴山多杯孔珊瑚不會遭破壞。中油也會定期進行多杯孔珊瑚監測及物候調查，為保育柴山多杯孔珊瑚盡一份心力。

中油先前表示，已要求廠商按照環評承諾事項施工，並成立生態保育執行委員會指導及監督。

根據規劃，中油第三天然氣接收站將在2023年開始供氣，並在去年底進場整地及施工圍籬。（編輯：黃國倫）1080130

地機族