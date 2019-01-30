戈恩被捕後首受訪 自稱宮廷政變受害人

（中央社東京30日綜合外電報導）前日產汽車董事長戈恩去年被控涉及財務不當行為被捕，震驚各界。他今天首次接受日本媒體「日本經濟新聞」專訪，聲稱自己被捕並遭起訴，完全是公司內部「宮廷政變」的結果。

日經引述戈恩（Carlos Ghosn）表示，他「十分清楚」那些衝著他而來的指控，是日產管理階層反對和法國結盟夥伴雷諾汽車（Renault）進一步整合而起。

這是戈恩去年11月被捕以來，首次接受媒體訪問，地點就在東京看守所。

日產發言人隨即反擊表示，現任社長西川廣人已強力駁斥「宮廷政變」說法。發言人還說：「這一連串事件的源頭只有一個，那就是戈恩和日產前代表董事凱利（Greg Kelly）的不當行為。」

64歲的戈恩數度聲請保釋遭駁回，法庭擔心他有逃逸或湮滅證據的疑慮。但戈恩受訪時向日經強調，他絕不會脫逃，將捍衛自己的清白到底。

戈恩說：「所有的證據都在日產那裡，但日產禁止所有的員工和我交談。」

即使委任律師也表示，戈恩受審前不太可能交保獲釋，由於本案錯綜複雜，開庭至少恐怕得等上6個月。

戈恩面臨三項不同罪名指控，他全都予以否認。他被控在2010至2015年間短報薪酬約50億日圓（約新台幣14億元），後來持續短報達3年。

他還被控企圖將個人匯兌損失轉嫁給日產汽車，並利用公司資金付款給一名替他擔保的沙烏地阿拉伯商人。戈恩表示，這筆付給沙國商人朱法里（Khaled Juffali）的款項，經由4名主管簽字放行。

這位曾帶領日產浴火重生的汽車界奇才，已被日產和三菱汽車解除董事長職務。他也辭去雷諾汽車的董事長和執行長職務。

戈恩告訴日經，他打算「整合」日產、三菱和雷諾，但堅稱是為了確保三家車廠在控股公司下擁有自治權。

戈恩被捕後，日產社長西川廣人大談這位昔日提拔他的恩師任上的黑暗面，並抨擊戈恩權力過大。但戈恩駁斥將他任內描述為「獨裁專制」的說法。

戈恩告訴日經：「把強勢領導說成獨裁，是扭曲現實。」他還說：「他們這麼做的目的是要把我趕走。」

戈恩被控的罪狀還包括一起和荷蘭合資企業有關的900萬美元資金，這筆錢後來到了戈恩手上。但戈恩強烈否認，說這項指控「扭曲事實」。

戈恩也因公司在巴西和貝魯特幫他購置豪宅遭抨擊。日產指控這些費用都是透過旗下子公司不當支付。

戈恩捍衛自身清白表示，這些都是經過公司法務部門批准。

在記者詢及看守所內狀況時，戈恩表示，情況時好時壞，但他的健康狀況「還好」。（譯者：劉淑琴/核稿：劉學源）1080130