鴻海擬調整投資計畫 威州議員與業界反應不一

（中央社威斯康辛州麥迪遜30日綜合外電報導）鴻海集團正重新評估在美國威斯康辛州投資計畫的內容，威州眾議會民主黨領袖辛茲針對相關報導批評說，這可能使威州陷入困境，但科技界人士仍對投資案寄予希望。

鴻海承諾在威州投資100億美元建廠，並創造1萬3000個工作機會，威州則同意提供鴻海價值約40億美元的獎勵措施。鴻海今天表示，仍承諾在威州創造工作機會，但重心將轉移到研發，而非藍領的製造工作。

美聯社報導，威州眾議會少數黨領袖辛茲（Gordon Hintz）指出，鴻海當初承諾為威州創造製造業的工作機會，並帶來「扭轉局面的經濟機會」，但如今看來，鴻海可能「將讓另一個州和社區陷入困境」。

不過，支持鴻海投資案的威斯康辛州科技協會（Wisconsin Technology Council）主席史迪爾（Tom Still）看法不同。他對鴻海想改變計畫並不覺意外，因為電視價格已越來越便宜，而蘋果公司iPhone手機的銷售量也持續下滑。

他指出，鴻海已在威州投資達2億美元，他並不擔心鴻海會撤離，而可能只是會視市場狀況作調整。他又說，鴻海所設新廠如變得比較研發取向也可能成功，因為鴻海有興趣的領域正是威州的強項，例如機器人技術、醫療成像和工業成像。

美國總統川普與威州前任州長華克（Scott Walker）協助促成這項重大投資計畫，川普去年並曾參加鴻海新廠的動土儀式，藉機宣揚他經濟政策成功。白宮尚未就此事發表評論。

威州新任民主黨籍州長艾佛斯（Tony Evers）在選戰中與競選連任的華克交鋒時，曾批評鴻海投資計畫，他也尚未就此事發表評論。

鴻海集團表示，威斯康辛州的投資計畫是集團首要之務，但相較於計畫公布時，目前全球市場環境已改變，因此公司正重新評估計畫內容，有意打造高科技解決方案，以提高附加價值。

路透社引述熟知鴻海思維的消息人士報導，鴻海董事長郭台銘計畫今年稍後和新州長艾佛斯會面，商討修改投資協議事宜。（譯者：林治平）1080131