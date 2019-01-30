郭台銘特助透露 美國面板廠可能縮減規模或擱置

鴻海董事長郭台銘特助胡國輝接受路透社專訪時表示，鴻海在威斯康辛州面板廠計畫可能縮減。圖為去年6月郭台銘（右）與美國總統川普（左）富士康在美設廠動土儀式。（中央社檔案照片）

（中央社華盛頓29日綜合外電報導）鴻海在美國威斯康辛州金額達100億美元的面板廠投資計畫，如今傳出可能縮減規模，甚至擱置。同時，鴻海也透露威州廠主要將招募工程師和研發人員，而非原先承諾的製造人力。

鴻海董事長郭台銘特助胡國輝（Louis Woo）接受路透社專訪時表示，威州面板廠計畫可能縮減，甚至擱置。他透露，公司目前還在評估威州廠的選項，但指出在美製造先進電視面板的成本高漲，美國勞動人力成本相對高昂。

胡國輝說：「以電視來說，我們在美國沒有立足之地。我們毫無競爭力…特定尺寸電視面板如有更多供應量，無論是來自中國、日本或台灣，我們也須一併調整。」

胡國輝表示，與其說威州廠聚焦在生產液晶面板（LCD），不如說是鴻海希望在威州打造一個「技術中心」，主要由研發中心組成，伴隨封裝和組裝作業。

胡國輝還說，鴻海也打算在威州製造針對產業、醫療和專業應用的特殊技術產品。

胡國輝說：「我們現在不是在威州興建工廠，不能以設廠來看我們的威州投資。」

本月稍早，鴻海重申在威州創造1萬3000個就業的計畫不變，只是聘僱的腳步放慢。

鴻海原本宣布擬於2020年底在威州招募約5200人。但公司消息人士透露，如今這個數字可能比較接近1000人。

胡國輝受訪時表示，威州廠約3/4的職缺將會是研發和設計，他形容為「知識型」職位，而不是藍領作業員。

胡國輝說，和在美生產面板相比，不如先在大中華地區和日本生產面板，接著運到墨西哥進行最後組裝，然後將最終產品輸入美國，更有利可圖。

胡國輝指出，這樣的供應鏈符合鴻海目前運作良好的營運模式。

路透引述熟知鴻海思維的消息人士報導，郭台銘計畫今年稍後和曾批評鴻海投資計畫的威州新民主黨籍州長艾佛斯（Tony Evers）會面，商討修改投資協議事宜。（譯者：劉淑琴/核稿：劉學源）1080130