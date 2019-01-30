鴻海重新評估威州投資計畫 盼提高附加價值

鴻海30日晚間發布英文新聞稿指出，威州的投資計畫持續是集團的首要之務，但目前全球市場環境已改變，因此公司正重新評估計畫內容。圖為去年6月富士康在威斯康辛州設廠典禮現場。（中央社檔案照片）

（中央社記者鍾榮峰台北30日電）鴻海今天表示，美國威斯康辛州的投資計畫是集團首要之務，但相較於計畫公布時，目前全球市場環境已改變，因此公司正重新評估計畫內容，有意打造高科技解決方案，以提高附加價值。

鴻海富士康集團在美國威州百億美元投資案，路透社引述熟知鴻海思維的消息人士報導，鴻海董事長郭台銘計畫今年稍後和曾批評鴻海投資計畫的威州新民主黨籍州長艾佛斯（Tony Evers）會面，商討修改投資協議事宜。

鴻海董事長郭台銘特助胡國輝（Louis Woo）接受路透社專訪時表示，美國威斯康辛州面板廠計畫可能縮減，甚至擱置。

胡國輝表示，與其說威州廠聚焦在生產液晶面板，不如說是鴻海希望在威州打造一個「技術中心」，主要由研發中心組成，伴隨封裝和組裝作業；威州廠約3/4的職缺將會是研發和設計，他形容為「知識型」職位，而不是藍領作業員。

對此，鴻海晚間發布英文新聞稿指出，威州的投資計畫持續是集團的首要之務，持續承諾威谷科技園區計畫（Wisconn Valley Science and Technology Park project）、創造1.3萬個工作機會、以及長期在威斯康辛州投資。

不過，鴻海指出，相較於計畫公布之時，目前全球市場環境已然改變。集團客戶身處市場變化，包括威斯康辛州在內的集團所有計畫焦點，有必要適度調整，以符合新的現實狀況。

鴻海表示，集團持續考量TFT面板技術的商機，以提升威州相關計畫的正面影響，集團會在當地擴大投資基礎，以確保公司和人力可在當地長期深耕。

在生產規劃，鴻海表示除了考量規劃在當地生產傳統電子產品，如電視外，集團也有意結合威州當地的研發人才，提升工業互聯網技術的能力，創造諸如教育、醫療保健、娛樂、運動、安全和智慧城市等高科技應用的解決方案。

鴻海指出，集團積極在美國和威州布局人工智慧整合8K和5G生態系，期盼持續投資美國人才。（編輯：林孟汝）1080130