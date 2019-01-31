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面板產能激增 75吋電視可能降至799美元以下

最新更新：2019/01/31 15:58

（中央社記者潘智義台北31日電）研調機構WitsView今天指出，今年面板新產能紛紛開出，連動電視成本大減，下半年北美地區有機會出現799美元以下超低價的75吋電視。

WitsView研究經理楊晴翔受訪時表示，今年中國高世代面板廠開出的新產能包括華星光電的11代線、惠科的8.6代線、夏普廣州10.5代線，由於大尺寸面板供給大增，促使面板降價，進一步壓低電視成本，大尺寸電視價格訂價可能更平民化。

影響所及，55吋以上大尺寸電視比重逐年提升，其中，65吋以上電視的占比估計從2018年的8.8%，提高至2019年的11.7%。

楊晴翔指出，若面板再降價，以成本計算，北美地區的二線品牌或白牌可能在下半年推出799美元（新台幣2萬4575元）的75吋電視，但大品牌應不會接受這麼低的促銷價。

WitsView預期，大尺寸面板降價雖會帶動更多電視品牌進入大尺寸市場；不過，大尺寸電視未必是獲利保證，一線電視品牌的市場行銷策略可能更難推動。

友達光電董事長彭双浪日前在線上法人說明會表示，中國積極投資面板產業，自去年大量釋放新產能，接下來面板供需不平衡將持續好幾年。

面板廠擔心中國面板廠新產能大量開出，將導致面板價格下跌而影響獲利；不過電視業者卻認為，可以買到更便宜的電視面板，降低成本。

以Yahoo奇摩、myfone、momo等購物網售價來看，目前75吋超高解析度（4K2K）液晶電視售價多在近新台幣8萬元至10幾萬元。（編輯：陸倩瑤）1080131

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