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外媒：中石油擬停止與委內瑞拉合作

最新更新：2019/01/31 22:50

（中央社台北31日電）外媒引述消息人士表示，中國石油天然氣公司計劃在廣東進行的100億美元煉油和石化專案中，不再將委內瑞拉國營石油公司作為合作夥伴，因為這家公司的財務狀況在過去幾年惡化。

美國28日對委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）實施制裁，試圖切斷支撐委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政府的重要資金來源。

路透社今天引述中國石油天然氣集團有限公司的高級主管說，委內瑞拉國營石油公司將不會擔任股權合作夥伴角色。這和美國的制裁無關，而是因為該公司財務狀況在過去幾年惡化。

報導認為，此舉顯示委內瑞拉與中國的關係趨淡。

報導說，委內瑞拉國營石油公司原本將在廣東揭陽的煉油化工專案中持股40%。這個項目在2011年通過環保審批。

計畫一開始是只處理每天40萬桶的委內瑞拉原油，現在已擴大至聚焦於石化生產，包括一座年產能120萬噸的乙烯工廠和一座年產能260萬噸的芳烴工廠。有報導指出，工廠預計在2021年底試產。

另一名消息來源表示，根據調整後的計畫，該煉油項目將不再局限於委內瑞拉石油，也可以處理其他重質原油，來源包括沙烏地阿拉伯、伊朗等。

不過，委內瑞拉國營石油公司和委內瑞拉石油部並未證實相關消息。（編輯：張淑伶/邱國強）1080131

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