年前趕交車 1月新車掛牌達4.4萬台

（中央社記者韓婷婷台北1日電）農曆春節前，車商趕著交車給消費者，讓車主開著新車好過年，根據統計，1月新車掛牌數4萬4143台、月增5.1%、年減7.9%。

其中，豐田(Toyota)在Yaris推出改款Yaris Crossover後，單月賣出2283台，比去年同期及上個月都成長超過7成，拿下單月單一車款銷售冠軍，加上Altis單月銷量也達2155台、RAV4單月銷量1922台，讓豐田1月繳出1萬4622台的佳績，月增2成。

除了豐田之外，裕隆集團代理的日產(Nissan)、三菱(Mitsubishi)也在1月繳出亮麗的成績單，尤其是三菱單月賣出5435台新車、月增41.6%，市占率站上12.3%，更讓市場大為驚艷，尤其是商用車Zinger、Delica單月都賣出超過800台，都是大功臣。

根據統計，進口車持續去年強勢成長力道，1月銷量站上2萬台大關，月增2.3%、年增5.9%，尤以凌志(Lexus)成長8成最為驚人，運動休旅車(SUV)包括RX、NX及房車IS、ES系列都出現交車潮，賓士(Mercedes -Benz)也不遑多讓，單月賣出3290台新車，相對平價的C系列賣近900台。

近年來銷售暢旺的SUV車型今年1月持續是各品牌銷售主力，除了RAV4、本田(Honda)的CR-V及日產Kicks持續分別有1922台、1792台、1620台的高人氣外，包括本田HR-V、三菱Outlander、福特(Ford)Kuga、現代(Hyundai)SantaFe單月銷量都超過500台，顯見不但SUV熱賣，連尺寸較小的跨界SUV也深受消費者喜愛。（編輯：鄭雪文）1080201