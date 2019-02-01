鴻海和威州州長：持續推動投資計畫

（中央社麥迪遜31日綜合外電報導）針對共和黨人把鴻海改變投資計畫怪罪於新上任的民主黨籍州長，威州州長艾佛斯領導的州政府和鴻海集團今天予以駁斥，並說鴻海在威州的大規模投資計畫仍在持續推動中。

鴻海昨天表示，有關在威州生產高階的大型電視面板和其他專業產品的計畫，未來的重心將轉移到研究發展中心。鴻海堅稱仍會聘請1萬3000人，但主要是科學家和研發人員，而非原先承諾的組裝線藍領員工。

總統川普去年夏季在威谷科技園區動土典禮上，盛讚鴻海投資威谷科技園區的計畫是「世界第8大奇蹟」，並指出這是重振美國製造業的跡象。

白宮昨天對鴻海計畫生變作出回應時，提到川普改善美國商業環境的成就。一名要求匿名的政府官員表示，如果原先承諾的投資計畫發展不順利，白宮會感到「失望」。

威州議會共和黨領導人認為，鴻海生產LCD面板的計畫生變，歸咎於艾佛斯（Tony Evers）。

艾佛斯與時任威州州長華克（Scott Walker）競選州長時，曾批評州政府給鴻海40億美元的租稅減免。艾佛斯也提議，為製造業抵稅計畫設上限，但這並不在威州與鴻海的合約內。

然而，共和黨人表示，艾佛斯希望幾乎完全取消減稅優惠是「反就業方案」的一部分。

威州眾議會議長伏斯（Robin Vos）和威州參議會共和黨領袖費茲傑羅（Scott Fitzgerald）表示，鴻海改變發展重點之舉，是針對新州長帶來的經濟不確定性作出反應。

但鴻海和威州經濟發展公司（Wisconsin Economic Development Corporation）執行長霍根（Mark Hogan）今天都反駁共和黨的說法。

日本經濟新聞引述匿名消息人士報導，艾佛斯試圖與鴻海就附帶協議重新談判，霍根也予以否認。

霍根在聲明中表示：「我從一開始就參與鴻海的投資計畫，從來就沒有什麼附帶協議，一切取決於合約本身。除此之外，鴻海、艾佛斯或華克的州政府均無意就威州經濟發展公司的合約重新談判。」

艾佛斯的發言人巴爾達夫（Melissa Baldauff）在推特發文表示，指稱艾佛斯試圖重談合約是「不實」報導。

霍根說，艾佛斯和他領導的州政府「在公司主管接觸和發展關係上表現非常出色，將能保護我們納稅人的利益，同時賦予鴻海在威州取得成功的能力」。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1080201