鴻海抽特獎10萬現金200名 民眾喊郭台銘選總統

鴻海2日舉辦嘉年華活動，集團總裁郭台銘（左）下午參觀展區攤位，現場推銷永齡農場的有機農產品。中央社記者鍾榮峰攝 108年2月2日

（中央社記者鍾榮峰台北2日電）鴻海今天嘉年華現場先抽出200位特獎得主，首波送出新台幣2000萬元，之後將再送出特獎3000萬元。集團總裁郭台銘也到永齡農場和愛心市集參觀，現場有民眾大喊選總統。

鴻海今天愛心歡樂嘉年華持續舉行，其中一樓集團規劃愛心市集區域贊助近百家社福團體免費設攤，並首度規劃台灣特色農產品展示銷售區，幫助農民銷售並擴大產品能見度。

除了愛心市集，嘉年華會活動現場也規劃鴻海生活館、永齡農場、親子樂園、百元美食等區。一般民眾聚集愛心市集和鴻海生活館區，員工和眷屬攜帶小朋友到親子樂園也玩得不亦樂乎。

下午約1時35分，郭台銘從4樓主舞台區前往1樓參觀永齡農場展區及愛心市集，現場與民眾熱烈互動，推銷永齡農場有機農作物，並直接食用永齡農場出產的玉米，也吃農場出產的靈芝產品。

他指出，永齡農場農地不灑農藥，農作物都屬於有機產品，他家裡親屬都吃永齡農場的農產品。

郭台銘在參觀途中，現場有民眾高喊「選總統」。郭台銘則與愛心市集參展廠商、以及購買永齡農產品的民眾合影留念。

鴻海集團下午2時之後開始抽出員工眷屬獎項，包括特獎每位新台幣10萬元，鴻海指出，現場先抽出特獎獎項200名，首波特獎現金就送出新台幣2000萬元。之後，主持人張菲再加碼300名，郭台銘舉雙手大姆指贊成，會中將再送出特獎3000萬元。

此外，包括一獎商務筆電、二獎自動除菌離子空氣清淨機、三獎空氣清淨除濕機、四獎Nokia手機，五獎頸掛式藍牙揚聲器等，產品多為鴻海集團關聯企業產品。（編輯：郭萍英）1080202