官方施壓 德電信商核心網路可能排除華為

（中央社記者林育立柏林2日專電）德國將於3月拍賣5G頻譜，華為技術公司產品的安全性受關注。知情人士表示，電信業者迫於政府壓力，可能自願放棄在核心網路採用華為設備。

德國「商報」（Handelsblatt）報導，政府各部會1月30日與電信業者達成初步共識，行動通訊設備將來不僅需經聯邦資訊安全局（BSI）認證，製造商也得開放原始碼，而且這些規範不僅適用5G，還包括2G、3G到4G的設備。

當天，德國政府首次對華為產品的安全性表示疑慮。外交部一名發言人表示，華為是中國企業，當然必須遵守中國法律，「其中幾個條文讓我們相當擔心，例如中國企業有義務與情治單位合作」。

報導引述知情人士表示，德國政府不願像澳洲和紐西蘭完全排除華為參與5G的建設，而是打算採取類似英國的作法，透過提高安全標準的方式，迫使電信業者自願放棄使用華為設備。

德國官員預期，迫於官方壓力和嚴格的安全標準，電信業者將自願放棄在核心網路使用華為設備，為此在德國營運的德國電信公司（Deutsche Telekom）和西班牙電信集團（Telefonica）已擬好計畫。核心網路是整個行動通信系統的骨幹。

不過，電信業者憂心，在核心網路排除華為將增加支出，延後5G建設的時程，而且目前的通訊網路已大量使用華為設備，如果真要完全排除需要好幾年的時間，過程中通信品質將受影響，幾乎不可能辦到，

專門研究科技安全的德國智庫「新責任」（Neue Verantwortung）專家克雷恩漢斯（Jan-Peter Kleinhans）分析，沒有中國政府的資金支持，華為不可能成為領導廠商，如今中國官方的背書，反而成為華為的缺點。

他說，中國廠商最大的問題是中國不是法治國，不可能有公司像美國的蘋果公司（Apple Inc.）那樣敢告上法院，拒絕政府掌控，像是華為就不敢公開向共產黨唱反調。（編輯：郭中翰）1080202