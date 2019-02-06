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曾馨瑩傳懷第4胎 鴻海集團：不便回應

最新更新：2019/02/06 16:20
媒體報導曾馨瑩（左）傳出懷了第4胎，但鴻海集團公關室不願證實。（中央社檔案照片）
媒體報導曾馨瑩（左）傳出懷了第4胎，但鴻海集團公關室不願證實。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北6日電）媒體報導，鴻海集團總裁郭台銘夫人曾馨瑩傳出好消息，懷了第4胎，準備迎接豬寶寶。不過，鴻海集團公關室副主任黃欽旻不願證實，僅說公司不便給予回應。

聯合報報導，44歲的曾馨瑩和68歲的郭台銘結婚逾10年，兩人育有2女1子，聯合報接獲讀者爆料指出，郭台銘和曾馨瑩4度做人成功。

鴻海集團公關室副主任黃欽旻並未證實此消息，僅說他不知道，公司也不便回應。

2014年11月11日是郭台銘3女兒出生的日子，也正好是曾馨瑩的生日，郭台銘當時接受媒體訪問表示，「老天爺再賜給我愛女，妞妞和小虎有了新的妹妹，他們都很高興。」郭台銘說，「新的生命帶給我們新的希望。」

郭台銘當時親筆感謝台北馬偕醫院院長楊育正、副院長施壽全和諸位醫師，以及台安醫院醫師等醫療團隊的用心接生。郭台銘當時與大家分享快樂的心情，並「祝願幸福與希望，帶給每一位關心我們的朋友、同事及台灣的同鄉們，希望永遠是美好的，大家加油！增產報國。」（編輯：張良知）1080206

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