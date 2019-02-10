年後轉職追求高薪 5大高薪行業亮眼

（中央社記者潘姿羽台北10日電）許多上班族領完年終後，便打算跳槽尋找更好的薪水或是發展機會，若能力好又想要追求高薪，不妨看看主計總處統計列出的前5大高薪行業，了解市場行情，審慎挑選「好歸宿」。

主計總處最新統計指出，工業及服務業全體受僱員工平均每人每月總薪資為新台幣5萬2059元，而「人往高處爬」是人之常情，進一步觀察前5大高薪行業，以台電為主的電力及燃氣供應業總薪資逾9.7萬元，最令人稱羨，金融及保險業8.9萬居次，涵蓋電信業的資訊及通訊傳播業平均也有7萬元、排名第3。

電力及燃氣供應業薪資水準高不是只集中於少部分高階主管，而是普遍皆然，主計總處的薪資中位數統計顯示，2017年電力及燃氣業受僱員工全年總薪資中位數為119.6萬元，意即受僱員工中，有超過半數的人都是年薪百萬族。

至於平均總薪資排名第2的金融及保險業，主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，金融保險業平均薪資本來就高，而且民營企業中，論功行賞制度又更明顯，因此頂尖專業人員、重要幹部的薪資都非常可觀。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，金融業儲備幹部（MA）薪水非常亮眼，年薪數百萬元不是難事，但相對地，能力要求也高，除了金融專業，外語能力也要很好，因為有機會外派到海外分行歷練。

此外，金融業發放年終獎金相當大方，以今年來說，兆豐銀的員工年終至少5個月，公司尾牙更祭出汽車等大獎，日盛金年終獎金平均則有4.5個月；每年金融業發放年終獎金的消息一出，動輒4、5個月以上的大紅包總引起其他行業員工眼紅。

而涵蓋電信業、出版業、廣播電視的資訊及通訊傳播業，潘寧馨表示，以電信業的高薪情況較顯著，因為屬於知識密集型服務業，雇主願意發放高薪以聘用專業人才。

緊接著，排名第4的行業為醫療保健服務業，平均總薪資6萬7130元，第5名為專業、科學及技術服務業，平均總薪資6萬970元；主計總處表示，專業、科學及技術服務業涵蓋法律、會計等事務所行業，由於專業度相當高，行業中也不乏高薪族群。

會計師事務所透露，如果待在國際型事務所且做到合夥人等級，年薪起碼有800萬元以上，甚至破千萬元者也不在少數。

潘寧馨總結，儘管上述行業領域差異很大，共通點是都是知識密集、技術門檻較高的行業，員工愈專業、企業自然願意花更高薪聘用。也就是說，要追求高薪，提升自我實力絕對是第一要務。（編輯：林淑媛）1080210