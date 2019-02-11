散熱族群業績撐腰 新春開紅盤持續強攻

（中央社記者韓婷婷台北11日電）手機熱管加5G起跑的需求帶動散熱產業業績今年第1季續旺，包括雙鴻、超眾及泰碩等都可望繳出好成績，成為少數首季看旺的電子族群，帶動類股價量齊揚。

5G不僅帶動未來5G手機的散熱需求，前端基地台及小基站等的需求、資料中心、高速運算電腦（HPC）等建置都可望為散熱產業帶來新商機，相關廠商包括雙鴻、超眾及泰碩等廠都積極規劃評估擴產，因應未來5G帶動的需求。

超眾總經理郭大祺日前指出，今年5G大方向趨勢很好，可望帶動伺服器、手機應用需求成長，目前明顯感受到伺服器、通訊、手機模組等客戶，對於散熱的需求超越預期，另外在日廠加入營運後，將積極朝向車用領域發展。

雙鴻在手機熱板、熱管及電競顯示卡領域持續領先地位，伺服器領域則積極搶占市占率，營運表現從去年9月開始見到加溫，可望一路旺到第1季；下半年重新迎接旺季，今年整體營運動能相對強勁。

泰碩則在主力客戶中興恢復拉貨，加上手機熱管出貨暢旺帶動下，營運從去年8月開始見到跳升，今年第1季營運淡季不淡。

泰碩表示，1月雖然PC產品進入產業淡季，但手機熱管及5G相關通訊產品出貨持續暢旺，支撐單月營收可望維持在相對高檔區，2月受到春節長假影響將較元月下滑，不過整體第1季表現應是歷年最佳。

今天豬年新春開紅盤，台股重回萬點，散熱族群依舊是盤面當紅炸子雞，由雙鴻大漲逾8%領軍，族群盤中普遍都有4%到8%漲幅，表現相當強眼，協禧盤中勁揚逾8%，超眾、奇鋐、健策漲幅都超過6%，力致、泰碩、建準、安力-KY、漲幅都在4%以上。（編輯：蘇志宗）1080211