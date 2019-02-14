晟德60週年 啟動創創專案

晟德邁入60週年，自2008年再定位成「生技工業銀行」，旗下擁有20餘家轉投資，其中8家已成功上櫃或興櫃，14日宣布正式啟動「晟德創創專案」將幫助更多有志青年創業。中央社記者韓婷婷攝 108年2月14日

（中央社記者韓婷婷台北14日電）晟德今年邁入60週年，晟德董事長林榮錦表示，2018年是晟德集團成果豐碩的一年，下一個60年除了啟動新的併購案擴大轉投資外，將正式啟動「晟德創創專案」幫助有志青年創業。

晟德自2008年定位為「生技工業銀行」，積極集結亞太資源與經驗，輔佐具潛力的生技/大健康公司壯大，旗下已育成的企業包含益安生醫、順天醫藥生技、永昕生物醫藥、豐華生技及澳優乳業等20餘家公司，其中已有8家成功上櫃或興櫃。

展望後續，林榮錦表示，今年將擴大業外投資，除了晟德母體有併購外，旗下子公司會啟動積極購併，統計集團去年對外投資金額約新台幣35億元，今年初至今已投了18億元，後續還會有2個大案子正進行中，其中台灣所欠缺的通路將是鎖定的目標，尤其以大陸通路市場為主。

林榮錦指出，集團今年會有1至2家轉投資在香港掛牌，1家在台灣掛牌，1家在那斯達克（Nasdaq）掛牌。

晟德邁入60年，面對大環境嚴峻的考驗，林榮錦對台灣生技實力及轉投資公司仍深具信心，他表示，未來將竭盡所能協助轉投資公司做好因應認革的準備，強化優勢與專業並在國際舞台發光機會。

晟德也在今天宣布啟動公開募集育成專案「晟德創創專案」，林榮錦表示，已成立評估團隊，將採用「加速器+後育成=超級生技加速器」模式，協助創業團隊媒合資源、推進市場、擬定商業策略，一站式補足創業所需所有能量。

「晟德創創專案」將鎖定藥品、醫材、營養保健及智慧醫療4大領域，經書審及面試兩關審核，預計篩選3至5個創業團隊加入專案，預計每年將投入約1000萬元。（編輯：蘇志宗）1080214